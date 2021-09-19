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Завершился визит президента Туркменистана в Таджикистан

  • 19.09.2021, 16:54,
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Завершился визит президента Туркменистана в ТаджикистанЛидер Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 18 сентября завершил свой визит в Таджикистан, где принял участие в заседании совета глав государств-членов Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС) в качестве почётного гостя. Также президент провёл двусторонние встречи с иностранными коллегами. Об этом сообщает государственное информационное агентство «Туркменистан сегодня».

На саммите главы государств обсудили проблемы международной и региональной безопасности и их влияние на безопасность Центральной Азии. Одним из важных вопросов обсуждения стала ситуация в Афганистане и ее влияние на безопасность государств — членов Организации.

Бердымухамедов подчеркнул, что Ашхабад является сторонником скорейшего мирного урегулирования конфликта в этой соседней стране.

Сразу после прилёта туркменский лидер пообщался с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Президенты обсудили вопросы развития и расширения отношений в перспективных сферах промышленности, сельского хозяйства, транспорта и грузоперевозок. В частности, использование морских портов Туркменистана для перевозки грузов в Таджикистан.


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