Гороскоп на сегодня 20 сентября

Благоприятный день, который принесет больше оптимизма и любознательности. В первой половине дня высока вероятность приятных неожиданностей, но и настроение будет переменчивым. Вторая половина дня принесет вдохновение, усилит творческую энергию, однако, в это время не стоит быть слишком доверчивыми.

Гороскоп покупок на сегодня

для приобретения зеркала, швейных игл, канцелярских товаров, почтовых конвертов, бумаги. Успешной также окажется покупка товаров для обучения, дорогостоящих товаров. Вы сможете успешно потратить деньги на покупку унитаза, туалетных принадлежностей, средств для утилизации отходов