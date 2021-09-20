﻿ Лукашенко заявил о приверженности Беларуси дружественным отношениям с Молдовой » Новости Армении, Грузии, Азербайджана, Ирана, России и Арцаха | Сервер Новостей


 
  • 16:53 – Власти Узбекистана построят новый онкологический центр в Ташкенте 
  • 15:30 – «Турция прекрасно знает, что Крым является суверенной частью РФ...» | МИД РОССИИ 
  • 15:52 – Туркменистан начал экспортировать смарт-телевизоры «4K Ultra HD» с пометкой made in Turkmenistan 
  • 22:39 – Президент Франции Эммануэль Макрон по случаю 30-летия Независимости Армении направил поздравительное послание. 
  • 16:06 – Дарья Гончаревич стала «Мисс Беларусь - 2021» 
  • 09:40 – Повторное землетрясение в армяно-грузинской приграничной зоне 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

Лукашенко заявил о приверженности Беларуси дружественным отношениям с Молдовой

  • 20.09.2021, 15:43,
  • В Мире + Европа Беларусь
  • 0
    •
  • : ~ 1 минута на чтение:  

Лукашенко заявил о приверженности Беларуси дружественным отношениям с МолдовойПрезидент Беларуси Александр Лукашенко 20 сентября принял посла Молдовы в стране Виктора Сорочана по случаю завершения его дипломатической миссии. В ходе беседы было отмечено, что Беларусь всегда будет привержена дружественным отношениям с Молдовой. Об этом сообщает пресс-служба главы Белоруссии.

Глава государства с удовлетворением отметил значительный вклад молдавского дипломата в развитие двусторонних дружественных отношений между двумя государствами.

— Вы были хорошим послом своей страны, должен откровенно это сказать. И очень надеюсь, что следующий посол хуже не будет. Вы не просто поддерживали дружеские отношения наших стран, Вы и в личном плане, и в государственном плане всегда стремились и душой и сердцем, чтобы молдоване и белорусы были рядом — сказал Лукашенко.

Лидер республики также подчеркнул роль посла в развитии торгово-экономических отношений.

В свою очередь молдавский посол отметил, что политические отношения Беларуси и Молдовы находятся на очень хорошем уровне, и Молдове надо быть в дружбе и согласии с такими странами, как Беларусь.


  •   Просмотров Сегодня: 80

  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.


    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Экс-президент Молдовы и глава Беларуси обсудили вопросы двусторонних отношений между странами
    » Посол Индии в Республике Беларусь Сангита Бахадур завершила свою миссию
    » Посол Беларуси вручил президенту Молдовы памятную медаль
    » Состоялась встреча главы правительства Молдовы с послом Армении
    » Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Армении Армена Саркисяна и премьер-министра Армении Никола Пашиняна с Днем Независимости.
    » Лукашенко поблагодарил посла РФ за организацию работы российских СМИ в Беларуси
    » Лукашенко заявил о дипломатической травле в адрес Беларуси
    » Лукашенко в перспективе предложил послу Словакии заняться бизнесом в Белоруссии
    » Президент Молдовы встретился с новым послом Беларуси
    » Белоруссия готова создать швейцарским инвесторам выгодный климат
    » Беларусь останется в числе надёжных друзей Китая
    » Лукашенко выступил за наращивание партнерства со Свердловской областью
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 |Радио, ТВ, Интернет, Пресса...| FOCUS MEDIA GROUP | ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Власти Узбекистана построят новый онкологический центр в Ташкенте

    • 16:53
    • 28
    • 0

    Туркменистан начал экспортировать смарт-телевизоры «4K Ultra HD» с пометкой made in Turkmenistan

    • 15:52
    • 39
    • 0

    Представители бизнеса поучаствовали в тренинге по консалтингу, организованном ЕББР

    • 14:08
    • 38
    • 0

    Несмотря на засуху Казахстан полноценно удовлетворил внутренний запрос страны в пшенице

    • 12:05
    • 36
    • 0

    Бердымухамедов поздравил коллегу и премьер-министра Армении с Днём Независимости страны

    • 11:08
    • 62
    • 0

    Москва одолела Ригу во встрече двух «Динамо» в столице России

    • 10:00
    • 42
    • 0

    Гороскоп на сегодня 22 сентября

    • 09:30
    • 49
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 68372
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 68229
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 63254
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 55750
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 50788
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 45157
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 43363
    • 0

    В Киеве Дубае прошли праздничные мероприятия по случаю 30-летия Независимости Таджикистана

    • 12:49
    • 21
    • 0

    Власти Узбекистана построят новый онкологический центр в Ташкенте

    • 16:53
    • 28
    • 0

    Ташкент укрепит бизнес-сотрудничество с деловыми кругами Эмиратов

    • 13:20
    • 18
    • 0

    Президент Молдовы в Нью-Йорке проведёт ряд двусторонних встреч с иностранными коллегами

    • 13:20
    • 24
    • 0

    Туркменистан начал экспортировать смарт-телевизоры «4K Ultra HD» с пометкой made in Turkmenistan

    • 15:52
    • 39
    • 0

    Бердымухамедов поздравил коллегу и премьер-министра Армении с Днём Независимости страны

    • 11:08
    • 62
    • 0

    Замглавы МИД Казахстана принял верительные грамоты от нового посла Эмиратов

    • 06:09
    • 22
    • 0
    Наш ТВИТТЕР

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА