Лукашенко заявил о приверженности Беларуси дружественным отношениям с Молдовой

Президент Беларуси Александр Лукашенко 20 сентября принял посла Молдовы в стране Виктора Сорочана по случаю завершения его дипломатической миссии. В ходе беседы было отмечено, что Беларусь всегда будет привержена дружественным отношениям с Молдовой. Об этом сообщает пресс-служба главы Белоруссии.

Глава государства с удовлетворением отметил значительный вклад молдавского дипломата в развитие двусторонних дружественных отношений между двумя государствами.

— Вы были хорошим послом своей страны, должен откровенно это сказать. И очень надеюсь, что следующий посол хуже не будет. Вы не просто поддерживали дружеские отношения наших стран, Вы и в личном плане, и в государственном плане всегда стремились и душой и сердцем, чтобы молдоване и белорусы были рядом — сказал Лукашенко.

Лидер республики также подчеркнул роль посла в развитии торгово-экономических отношений.

В свою очередь молдавский посол отметил, что политические отношения Беларуси и Молдовы находятся на очень хорошем уровне, и Молдове надо быть в дружбе и согласии с такими странами, как Беларусь.