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В Казахстане за несколько лет уровень «теневой» экономики снизился на 9%

В Казахстане за несколько лет уровень «теневой» экономики снизился на 9%Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 20 сентября провёл рабочую встречу с председателем Агентства по финансовому мониторингу Жанатом Элимановым. Главе государства было доложено об итогах противодействия «теневой» экономики. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе президента.

В отчёте Элиманова прозвучало, что с начала текущего года было выявлено свыше 1,5 тысяч экономических преступлений, 803 их них характеризуются как особо тяжкие. В рамках последовательной работы пресечена деятельность 36 организованных преступных формирований, прекращено производство алкогольной продукции в 26 подпольных цехах и раскрыты 224 нелегальных игорных заведения.

Глава контрольного ведомства констатировал, что за последние 4 года уровень «теневой» экономикой снизился на 9%. Кабинетом министров республики утверждён план борьбы с финансовыми преступлениями предстоящие на 3 года.

Руководитель ведомства отдельным блоком сообщил, что не останавливается работа и в фокусе социального значения. Так, был выявлен ряд фактов присвоения госсредств, адресованных на создание стабфондов для сдерживания цен на продукты питания. Также Элиманов проинформировал о 36 досудебных расследованиях, начатых в отношении должностных лиц специализированных детских и медико-социальных учреждений. Он отметил, что их действия причинили ущерб в размере 376 миллионов тенге. 

По итогам рабочей встречи Касым-Жомарт Токаев поставил перед Агентством комплекс задач.


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