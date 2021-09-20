В Украине в 2023 году пройдёт Всемирная зимняя Гимназиада

Президент Украины Владимир Зеленский 18 сентября объявил о проведении в стране в 2023 году Всемирной зимней Гимназиады и Чемпионата мира по футболу среди школьников. Он обещал, что спортивные состязания пройдут на высшем уровне. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

По словам Зеленского, данные соревнования будут проходить в Украине впервые в истории.

— Я уверен, что мы проведём их на высоком уровне, — заявил президент.

Он заострил внимание на том, что в жизни юных граждан должно быть много времени на занятия спортом. При этом он добавил, что речь идёт не о подготовке профессиональных спортсменов, а о приобретении ценных навыков в процессе командных игр.

Лидер страны отметил, что он намерен уделить особое внимание развитию спортивной инфраструктуры, а именно строительству и ремонту спортплощадок, стадионов и бассейнов.

Напомним, что Всемирная Гимназиада — это крупное международное соревнование школьников 14–17 лет, организатором которого является Международная федерация школьного спорта.