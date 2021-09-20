﻿ Аэропорт «Ширак» возобновляет полеты. Взлетно-посадочная полоса модернизирована, построен новый зал прилета

Аэропорт
«Ширак» возобновляет свою деятельность, которая была временно
приостановлена с целью модернизации. Во время ремонтых работ
взлетно-посадочная полосы длиной 3220м и шириной 45м асфальтный слой был
полностью заменен, используя специальные материалы она была приведена в
соответствие с международными стандартами.
В
аэропорту был построен новый зал прилета общей площадью 870 кв.м,
который даст возможность обслужить до 700.000 пассажиров в год.
На
открытии Взлетно-посадочная полосы и зала прилетов присутствовали
Вице-премьер РА Сурен Папикян, Министр территориального упрвления и
инфраструктур РА Гнел Саносян и руководство «Международные аэропорты
«Армения».
Таким образом пассажиры, гости и
туристические группы, прибывающие в гюмрийский аэропорт "Ширак",
воспользуются уже новым современным залом прибытия.
Новый
зал прибытия аэропорта "Ширак" может обслуживать 1 рейс в час, при
необходимости эту пропускную способность можно утроить. В новом
просторном зале площадью в 870 кв. м, действуют 8 кабин паспортного
контроля
и лента для багажа. Это позволит устранить трудности, с которыми
пассажиры сталкивались ранее.
Они посетили недавно построенные конструкции, ознакомились с
условиями.
"Мне
понравилось качество проведенных работ. Я уже бывал в аэропорту и
помню, как здесь все было. Полагаю, аэропорт Гюмри станет одним из
важных факторов развития города" - отметил вице-премьер Сурен Папикян.
По
его словам, отныне у аэропорта есть все, чтобы обслуживать европейские
лоукостеры, и можно предположить, что из Гюмри будут также рейсы в
Европу.
Аэропорт
«Ширак» в Гюмри действует с 1961 года и по своим показателям является
вторым в Республике Армения. Аэропорт расположен в 5 км от Гюмри и в 120
км от Еревана.
Здание
и взлетно-посадочная полоса данного аэропорта были введены в
эксплуатацию в 1982 году. Так как взлетно-посадочная полоса и летное
поле не подвергались капитальному ремонту, взлетно-посадочная полоса
была в плохом состоянии.
В
2007 году за счет средств, выделяемых ЗАО «Армения Международные
Аэропорты» взлетно-посадочная полоса прошла капитальный ремонт и была
полностью заасфальтирована (длина 3220м, ширина 45 м), была установлена
новая светосигнальная система Idman финского производства. Ремонтные
работы были также проведены на перроне и была импортирована специальная техника наземного обслуживания.
Аэропорт «Ширак» считается вторым международным аэропортом Армении.
В
2007 году Главное управление гражданской авиации при Правительстве
Республики Армения предоставило аэропорту «Ширак» статус аэропорта
первого класса ИКАО.