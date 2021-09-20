﻿ Аэропорт «Ширак» возобновляет полеты. Взлетно-посадочная полоса модернизирована, построен новый зал прилета

Аэропорт «Ширак» возобновляет свою деятельность, которая была временно приостановлена с целью модернизации. Во время ремонтых работ взлетно-посадочная полосы длиной 3220м и шириной 45м асфальтный слой был полностью заменен, используя специальные материалы она была приведена в соответствие с международными стандартами.



В аэропорту был построен новый зал прилета общей площадью 870 кв.м, который даст возможность обслужить до 700.000 пассажиров в год.

На открытии Взлетно-посадочная полосы и зала прилетов присутствовали Вице-премьер РА Сурен Папикян, Министр территориального упрвления и инфраструктур РА Гнел Саносян и руководство «Международные аэропорты «Армения».

Таким образом пассажиры, гости и туристические группы, прибывающие в гюмрийский аэропорт "Ширак", воспользуются уже новым современным залом прибытия.

Новый зал прибытия аэропорта "Ширак" может обслуживать 1 рейс в час, при необходимости эту пропускную способность можно утроить. В новом просторном зале площадью в 870 кв. м, действуют 8 кабин паспортного контроля и лента для багажа. Это позволит устранить трудности, с которыми пассажиры сталкивались ранее.

Они посетили недавно построенные конструкции, ознакомились с условиями.

"Мне понравилось качество проведенных работ. Я уже бывал в аэропорту и помню, как здесь все было. Полагаю, аэропорт Гюмри станет одним из важных факторов развития города" - отметил вице-премьер Сурен Папикян. По его словам, отныне у аэропорта есть все, чтобы обслуживать европейские лоукостеры, и можно предположить, что из Гюмри будут также рейсы в Европу.

Аэропорт «Ширак» в Гюмри действует с 1961 года и по своим показателям является вторым в Республике Армения. Аэропорт расположен в 5 км от Гюмри и в 120 км от Еревана.



Здание и взлетно-посадочная полоса данного аэропорта были введены в эксплуатацию в 1982 году. Так как взлетно-посадочная полоса и летное поле не подвергались капитальному ремонту, взлетно-посадочная полоса была в плохом состоянии.



В 2007 году за счет средств, выделяемых ЗАО «Армения Международные Аэропорты» взлетно-посадочная полоса прошла капитальный ремонт и была полностью заасфальтирована (длина 3220м, ширина 45 м), была установлена новая светосигнальная система Idman финского производства. Ремонтные работы были также проведены на перроне и была импортирована специальная техника наземного обслуживания.



Аэропорт «Ширак» считается вторым международным аэропортом Армении.



В 2007 году Главное управление гражданской авиации при Правительстве Республики Армения предоставило аэропорту «Ширак» статус аэропорта первого класса ИКАО.