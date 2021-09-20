Самвел Карапетян пообещал инвестиции в размере около 780 млн долларов



Сегодня здесь собрались представители деловых кругов Армении и России. Об этом заявил президент Группы компаний «Ташир», основатель «Клуба инвесторов Армении» Самвел Карапетян, выступая 20 сентября в Ереване на «Armenian Business Forum».



Он, в частности, отметил: «Нам особенно приятно, что страной-партнером форума является Россия. У меня только хорошие новости для вас. Мы сегодня не объявим о создании новых фондов, и не будем призывать вас перечислять средства этим фондам. Мы будем призывать к эффективным инвестициям в экономику Армении. Несмотря на трудности последних лет, Армения остается благоприятной страной для бизнеса, особенно для российских бизнесменов. Экономика Армении открыта для тесного сотрудничества благодаря традиционно дружественным отношениям между нашими народами. Именно с этой целью ассоциация армянских предпринимателей организовала этот форум, целью которого является развитие экономики Армении посредством инвестиций, установление тесного экономического сотрудничества между предпринимателями разных стран, формирование диалога нового уровня и объединение армянского бизнес-сообщества по всему миру, стимулирование и поддержка молодого бизнеса.



Для привлечения реальных инвестиций в Армении важно всесторонне работать в направлении улучшения инвестиционного климата. Государство, в свою очередь, должно создать для бизнеса такие условия, при наличии которых он будет действовать эффективнее.



Поскольку рынок в Армении ограничен, необходимо интегрировать его на более крупные международные рынки, самым важным из которых является российский. В этой связи хотелось бы особо подчеркнуть роль русского языка как важного фактора интеграции между нашими странами. Россия и Армения связаны культурными, духовными, историческими и экономическими многолетними тесными связями.



Для того, чтобы сделать армянский рынок более привлекательным для российского бизнеса, необходимо организовать обучение русскому языку на государственном уровне. В первую очередь речь идет об обязательном обучении русскому языку в школах и других учебных заведениях. Армяне - народ, обладающий настоящим потенциалом, и наша задача в объединении наших ресурсов для стабильного будущего нашей страны.



Для этого хочу представить инвестиционную программу группы компаний «Ташир» на ближайшие 5 лет. Первое это сфера энергетики. Для обеспечения энергетической безопасности Армении, в том числе для создания новых мощностей, модернизации электросетей, планируем инвестировать до 600 млн долларов. Вторым важным направлением является производство: на эти цели будет выделено $ 50 млн. Третье важное направление - сфера туризма, на которую мы также выделим около $ 50 млн. Следующее - стимулирование молодежного предпринимательства, на которое мы выделим около 30 млн долларов. И в пятых - я считаю важным продолжать программы развития Арцаха. Наша задача - обеспечить стабильное и безопасное будущее для Арцаха. На эти программы выделим около $ 50 млн».