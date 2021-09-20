Фармацевтическая компания в Армении, Liqvor Pharmaceuticals, начала производство российской вакцины «Спутник Лайт».

Российский фонд прямых инвестиций, Министерство экономики РA и фармацевтическая компания в Армении, Liqvor Pharmaceuticals, объявляют о производстве первых партий однокомпонентной российской вакцины против коронавируса «Спутник Лайт».

Препарат, произведенный в Армении, будет использоваться для вакцинации населения против коронавируса.Ключевые преимущества вакцины «Спутник Лайт»:- демонстрирует высокую безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий- эффективен против новых штаммов коронавируса- не требует специальных условий для хранения и логистики.- «Производство вакцины «Спутник Лайт» совместно с РФПИ и компанией Liqvor в Армении является важным шагом в развитии фармацевтической отрасли нашей страны. Это хороший пример сотрудничества между двумя странами в борьбе с эпидемией коронавируса и преодолении его социально-экономических последствий». Министр экономики РA Ваган Керобян