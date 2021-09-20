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Фармацевтическая компания в Армении, Liqvor Pharmaceuticals, начала производство российской вакцины «Спутник Лайт».

Вакцина Спутник производится в Армении 
Российский фонд прямых инвестиций,  Министерство экономики РA и фармацевтическая компания в Армении, Liqvor Pharmaceuticals, объявляют о производстве первых партий однокомпонентной российской вакцины против коронавируса «Спутник Лайт».

Препарат, произведенный в Армении, будет использоваться для вакцинации населения против коронавируса.  

Ключевые преимущества вакцины «Спутник Лайт»:
- демонстрирует высокую безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий
- эффективен против новых штаммов коронавируса
- не требует специальных условий для хранения и логистики.

-  «Производство вакцины «Спутник Лайт» совместно с РФПИ и компанией Liqvor в Армении является важным шагом в развитии фармацевтической отрасли нашей страны. Это хороший пример сотрудничества между двумя странами в борьбе с эпидемией коронавируса и преодолении его социально-экономических последствий». Министр экономики РA Ваган Керобян

  Источник:FMG NEWS
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