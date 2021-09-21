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Турция не признает территориальную целостность России | МИД Турции

Турция не признает Россию 

В Министерстве иностранных дел Турции заявили, что не считают легитимными проведенные в Крыму выборы в Государственную думу.

 

«Турция продолжает поддерживать территориальную целостность Украины и считает незаконным присоединение Крыма. На этом фоне прошедшие 17–19 сентября 2021 года выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридической силы для Турции», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

 

В России сожалеют в связи с отказом Турции признать итоги выборов в Госдуму в Крыму и надеются, что позиция республики по этому поводу изменится, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС.

 

 

«Мы не приемлем такие заявления, и мы открыто об этом говорим нашим турецким коллегам, — прокомментировал Песков. —Тема Крыма — это тема, по которой наши позиции диаметральным образом расходятся».

 

 

Москва внимательно отнесется к заявлению МИД Турции о непризнании выборов в Госдуму в Крыму.

Об этом в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя появившееся 20 сентября на сайте Министерства иностранных дел Турции заявление пресс-секретаря МИД Турции, посла Танжу Билгича.

 

 

В заявлении сказано, что результаты выборов в Государственную думу, состоявшиеся 17-19 сентября 2021 года, применительно к Крыму «не имеют юридической силы для Турции».

 

 

«Турция прекрасно знает, что Крым является суверенной частью РФ, и прекрасно знает, что подобные заявления мы никогда не оставляем без внимания», — отметила Захарова.


 


 


  Источник:FMG NEWS
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