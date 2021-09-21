«Турция прекрасно знает, что Крым является суверенной частью РФ...» | МИД РОССИИ





В России сожалеют в связи с отказом Турции признать итоги выборов в Госдуму в Крыму и надеются, что позиция республики по этому поводу изменится, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС.

«Мы не приемлем такие заявления, и мы открыто об этом говорим нашим турецким коллегам, — прокомментировал Песков. —Тема Крыма — это тема, по которой наши позиции диаметральным образом расходятся».

Москва внимательно отнесется к заявлению МИД Турции о непризнании выборов в Госдуму в Крыму.

Об этом в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя появившееся 20 сентября на сайте Министерства иностранных дел Турции заявление пресс-секретаря МИД Турции, посла Танжу Билгича.

В заявлении сказано, что результаты выборов в Государственную думу, состоявшиеся 17-19 сентября 2021 года, применительно к Крыму «не имеют юридической силы для Турции».

«Турция прекрасно знает, что Крым является суверенной частью РФ, и прекрасно знает, что подобные заявления мы никогда не оставляем без внимания», — отметила Захарова.







