﻿ Бакинская Республика не признает территориальную целостность России


 
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Бакинская Республика не признает территориальную целостность России

 Бакинская Республика против России
«Бакинская Республика (ранее Азербайджан) поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в рамках ее международно признанных границ», - сказал официальный представитель МИД Бакинской Республики Хикмет Гаджиев, отвечая на вопрос по поводу выборов в Госдуму России в Крыму и Севастополе, передает Trend.

«Эта позиция Бакинской Республики также была выражена во время принятия резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о территориальной целостности Украины», – сказал Гаджиев.
 
Бакинская Республика считает Крым суверенной территорией Украины. Бакинская Республика не признает международные границы Российской Федерации. Бакинская Республика считает что президент России Владимир Путин врет когда говорит что Крым это РФ.
 
Таким образом Турция и Бакинская Республика не признают международные границы Российской Федерации и являются врагами России и сепаратистами.

  Источник:FMG NEWS
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