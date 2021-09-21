﻿ Президент Франции Эммануэль Макрон по случаю 30-летия Независимости Армении направил поздравительное послание.


 
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Президент Франции Эммануэль Макрон по случаю 30-летия Независимости Армении направил поздравительное послание.

Президент Франции 
Президент Франции Эммануэль Макрон по случаю 30-летия Независимости Армении направил президенту Армену Саргсяну поздравительное послание.

«Господин Президент, дорогой Армен,

По случаю Праздника Независимости Республики Армения шлю Вам, а также армянскому народу добрые пожелания счастья, процветания и успеха.

Ценю тот знаменательный путь построения современного и демократического государства, который прошёл армянский народ с тех пор как ровно 30 лет назад обрёл независимости. Таким образом, преодолев ряд испытаний, Вашей стране удалось укрепить деятельность институтов.

Франция и Армения связаны укоренёнными глубоко в истории привилегированными отношениями. Эти крепкие и доверительные дружественные отношения и сегодня продолжаются во всех сферах. Надеюсь, что эта связь, являющаяся богатством наших двусторонних отношений, ещё более углубится в самых разных сферах сотрудничества, будь то культура, образование, здравоохранение или экономика.

Франция хочет играть роль в установлении регионального мира, и в этом духе стоит рядом с Арменией, чтобы помочь ей преодолеть вызовы, стоящие перед нею спустя год после кровопролитной войны в Нагорном Карабахе. В этом плане Франция, в частности, приступит к защите регионального культурного и духовного наследия, которое отображает своеобразие и богатство Южного Кавказа.

И наконец, мы не пожалеем усилий, чтобы в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ найти долгосрочное разрешение конфликта и прийти к стабилизации ситуации на Южном Кавказе ради развития и процветания региона. Это предполагает также возобновление диалога между Арменией и Азербайджаном под эгидой сопредседательства Минской группы. Франция, как страна-сопредседатель, готова оказать своё содействие в этом вопросе.

Подтверждая по случаю этого символичного повода свои добрые пожелания, прошу принять заверения в моём глубоком почтении».

  Источник:FMG NEWS
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