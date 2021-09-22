Москва одолела Ригу во встрече двух «Динамо» в столице России

21 сентября московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной Хоккейной Лиги обыграло у себя на льду одноклубников из Риги — 4:1.

Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»

После трёх победа дома бело-голубые успешно съездили на свой первый выезд сезона 2021/2022 по маршруту Хабаровск – Владивосток – Новосибирск. В этих матчах Вадим Шипачёв и компания одержали три победы. Забросил свои первые шайбы за «Динамо» Вячеслав Войнов, блеснул результативностью и другой новичок команды Николай Чебыкин, сделавший хет-трик в игре с «Амуром», а сам Шипачёв имеет в своём активе уже 7+7 (!), провёл свои первые игры и ветеран Александр Ерёменко, стремительно находят себя в новой команде Станислав Галиев и молодой Дмитрий Рашевский, уверенно входит в состав 18-летний Никита Новиков. Да, есть и не очень хорошие новости – травма Оскара Линдберга. И пока не заиграли на полную мощь Роб Клинкхамер, Михал Чайковски и Эрик Оделл. Но положительная динамика налицо. И Алексей Кудашов точно нашёл, что искал. Во всяком случае, на данный момент.

Фото: Александр Хазов/ «В мире спорта»

Рижское «Динамо» в этом сезоне, похоже, возвращается на былые позиции. Латвии надоело ходить в аутсайдерах КХЛ, и состав в межсезонье был подобран со смыслом – чтобы бороться за выход в плей-офф. И пока у подопечных Сергея Зубова это получается. Да, есть неудачи, но от них никто не застрахован. Если же брать недавний поединок рижан на соседней с Петровским парком Ходынском поле, то гости бились отчаянно, открыли счёт, но всё же уступили «Спартаку» со счётом 1:3.

Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»

Начало матча осталось за хозяевами. Вадим Шипачёв и Станислав Галиев разыграли голевую комбинацию в большинстве на 4-й минуте. 1:0. Однако продолжения не последовало. Более того, Елисеев в концовке периода восстановил паритет. 1:1.

Фото: Александр Хазов/ «В мире спорта»

Во втором периоде у одноклубников были шансы в большинстве. Но счёт не изменился.

Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»

И всё же в третьем отрезке хоккеисты российского клуба взялись-таки за дело всерьёз. Сначала Рашевский вывел хозяев вперёд, а затем самый результативный капитан лиги Шипачёв после классной комбинации с участием Клинкхаммера и Войнова поставил точку в формате «пять на три». Выглядело это очень эффектно. На этом москвичи не остановились, и вскоре очередным провалов в обороне рижан воспользовался Иван Игумнов, поразивший ближний угол ворот Маховского. В общем, рижан хватило только на два периода, ну или подопечные Алексея Кудашова позволили это сопернику.

Фото: Александр Хазов/ «В мире спорта»

4:1 – московское «Динамо» выигрывает свой седьмой матч подряд. И пока других результатов у бело-голубых не было.

Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»

Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига. Сезон 2021/2022. Регулярный чемпионат.

«Динамо» Москва – «Динамо» Рига — 4:1 (1:1, 0:0, 3:0)

Голы: 03:26. Галиев (Шипачёв), 1:0 (бол), 16:03. Елисеев (Пуарье), 1:1, 45:46. Рашевский, 2:1, 51:43. Шипачёв (Клинкхаммер, Войнов), 3:1 (бол), 54:53. Игумнов (Михайлов), 4:1.

Броски: 73 (33):29 (16).

Штраф: 6:20.

Вратари: Ерёменко – Маховский.

21 сентября 2021 года. Москва. «ВТБ Арена». 498 зрителей.

Текст: Антон Буялов.

Заглавное фото: Олег Бухарев.

Фото: Олег Бухарев и Александр Хазов.

Фотоальбом с этого матча