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Россия: черногорский разгром в Лужниках

  • 21.09.2021, 23:01,
  • Спорт
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

21 сентября женская сборная России во втором туре отборочного турнира на Чемпионат мира-2023 года встречалась у себя дома с Черногорией и разгромила балканскую команду со счётом 5:0. Хет-трик сделала Надежда Смирнова.



Футбол. Женская сборная России
Фото: Наталья Бухарева/ «В мире спорта»




После стартовых матчей одно можно было утверждать со всей определённостью: сборная Черногории — соперник совсем иного уровня, нежели Азербайджан, который мы обыграли в минувшую пятницу. Если же спрогнозировать расклад в нашей группе, то явным фаворитом здесь можно считать сборную Дании. А, как известно, прямые путёвки на ЧМ-2023 получат команды, которые займут первые места в своих группах и три лучших вторых сборных. Наверное, логично предположить, что россиянкам придётся биться именно за вторую строчку. Хотя никто не говорит, что Дания непобедима. Однако решать задачи необходимо по мере их поступления. А сейчас у нас на очереди была сборная Черногории.





Алсу Абдуллина. Женская сборная России. Футбол
Фото: Наталья Бухарева/ «В мире спорта»




Представители этой балканской страны начали отбор с победы над Боснией и Герцеговиной в гостях (3:2). А Россия обыграла дома Азербайджан со счётом 2:0. Поэтому в Лужниках предстоял очень важный для обеих сборных поединок.





Футбол. Женская сборная России
Фото: Наталья Бухарева/ «В мире спорта»




И наши девушки провели его на одном дыхании! С первых же минут подопечные Юрия Красножана принялись создавать моменты у ворот Крстович. Настрой у россиянок был просто потрясающим. И первый мяч не заставил себя долго ждать – Нели Коровкина замкнула навес своей партнёрши. На каждом участке поля создавалось ощущение, что нас просто больше. Ещё до перерыва счёт мог стать крупным. И всё же та лёгкость, с которой россиянкам давалась игры была какой-то нереальной. Казалось, что в перерыве гостьи придут в себя, и игра станет другой. Однако этого к нашей радости не произошло.





Юрий Красножан. Женская сборная России по футболу. ЧМ-2023.
Фото: Наталья Бухарева/ «В мире спорта»




Во втором тайме соло выдала Надежда Петрова. Хет-трик этой девушки окончательно развеял все иллюзии черногорской команды на благоприятный исход матча. Если они вообще у наших гостий были. Россиянка не успокаивались, игра шла, и Анна Беломытцева подвела итог матчу очередным точным ударом.





Надежда Смирнова. Футбол. Женская сборная России
Фото: Наталья Бухарева/ «В мире спорта»




5:0 – с такой игрой сборная России может замахнуться на прямую путёвку на Чемпионат Мира. Да, с Данией будет сложно, но ничего невозможного нет. А уж второе место, которое тоже может дать пропуск на мировой форум, при определённых показателях, мы брать точно обязаны.





Футбол. Женская сборная России
Фото: Наталья Бухарева/ «В мире спорта»




Футбол. Отборочный матч Чемпионата Мира-2023. Группа Е. 2-й тур.





Россия – Черногория – 5:0 (1:0)





Голы: Коровкина, 10 (1:0). Смирнова, 54 (2:0). Смирнова, 59 (3:0). Смирнова, 88 (4:0). Беломытцева, 90 (5:0).





Россия: Гриченко, Беломытцева, Машкова (Самойлова, 70), Кожникова, Фёдорова (Пантюхина, 74), Абдуллина, Козлова (Перепечина, 82), Шеина (Рузина, 70), Андреева (Якупова, 75), Смирнова, Коровкина. 





Черногория: Крстович, Шаранович, Попович, Радунович (Булич, 90), Малесижа, Божич, Джурджевац (Мараш, 68), Сарич, Тошкович, Янушевич (Бечич, 68), Булатович.





Предупреждение: Сарич, 66. 





21 сентября 2021 года. Москва. Стадион «Спортивный городок» ОК «Лужники». 150 зрителей. 





Текст: Антон Буялов.





Фото: Наталья Бухарева.





Фотоальбом с этого матча


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