«Рубин» – «Зенит»: дубль Дзюбы, удаление Слуцкого и автогол Чистякова!

В день дерби «Всея Руси», пока ЦСКА и «Спартак» проводили свой очный матч, в Казани местный «Рубин» принимал санкт-петербургский «Зенит». И те эмоции, которые поклонники российского футбола не получили в дерби, они могли получить здесь!

Фото: ФК Рубин

Казань. Вечер. Стадион «Центральный». Прекрасные виды на казанский кремль. И, конечно же, футбол!

Не зря многие болельщики любят посещать столицу Татарстана, особенно, когда их любимый клуб играет на выезде. Те контрасты, которые на телевизионной картинке завораживают дыхание, вживую смотрятся ещё прекраснее! Но это всё лирика. Ведь мы здесь всё-таки говорим не городских пейзажах, а о футболе.

И похоже, что в этот день казанским болельщикам приходилось любоваться лишь местными красотами, потому что то, что происходило на футбольном поле в исполнении казанской команды навряд ли можно было назвать прекрасным. На первый тайм команда Леонида Слуцкого словно и вовсе отказалась выходить. Нет, игроки-то на поле были, все одиннадцать, и это были игроки основного состава, не «молодёжка», не какие-то проходимцы. Но что эти игроки показывали на поле, заставляло схватиться за голову. Не от радости, от ужаса…

«Рубин» удивительно много давал «Зениту» свободы на своей половине поля. Петербуржцы спокойно комбинировали как в позиционных атаках, так и быстрых контратаках. В какой-то момент было страшно смотреть на разницу в количестве передач в финальной трети поля. Артём Дзюба здорово играл в оттяжке, сбрасывая мячи во вторую линию для Малкома, Клаудиньо или Кузяева.

Бразильцы же в свою очередь не тушивались брать игру на себя, обыгрываться друг с другом в касания и бить по воротам. И забитых голов долго ждать не пришлось. Стянув на себя троих игроков соперника, Артём Дзюба получил передачу от Малкома, сыграл в стеночку с Клаудиньо и отправил мяч прямиком в девятку.

То ли новость о вызове в сборную так повлияла на Артёма, то ли ему действительно было приятто играть с дуэтом из бразильцев, то ли защитники казанцев позволяли игроку делать то, что не позволяли другие. Как бы то ни было, счёт стал 0:1!

И уже через четыре минуты Абильдгор допустил грубейшую ошибку, за которую во дворе выгоняли с футбольного поля. Но датскому футболисту повезло, что он играл не во дворе, а в Российской Премьер-Лиге, и ему позволили остаться. Правда, данная ошибка привела к забитому мячу в ворота своей команды. Всё то же трио Дзюба, Малком и Клаудиньо разыграли мяч в штрафной площади «Рубина», и последний буквально с одиннадцатиметровой отметки поразил ворота хозяев. 0:2.

А дальше для казанцев становилось только страшнее и страшнее…

Игроки «Рубина» не собирались включаться. Не было ни злости, ни печали, ни разочарования. Сплошная безнадёга. И в конце тайма «Зенит» сделал то, что должен был сделать. Забил третий гол. Хван Ин Бом потерял мяч в центре поля, Малком перехватил его и убежал к штрафной площади, а дальше отдал передачу на Кузяева, который по правилу футбольного учебника покатил мяч на дальнюю штангу, где Дзюба переправил его в ворота.

Не за долго до гола Вильмор Барриос сыграл рукой возле своей штрафной площади. Многие болельщики были в недоумении, почему после подобного нарушения VAR не отменил гол. Ответ на самом деле прост: по правилам, видео-ассистент рефери не может просматривать игровой момент, который был сыгран за минуту до забитого гола. Но, как бы не печально было слышать это болельщикам «Рубина», счёт на табло вполне отражал ситуацию, которая происходила на поле – 0:3 после первого тайма.

Во втором тайме было уже повеселее. «Зенит» решил сыграть в эконом-режиме, просто оберегая счёт. Казанцы тужились, пыжились, но на игру в футбол это было не похоже. Здесь хорошо подходит фраза: «Одни на футбольном поле играли в футбол, другие просто работали». Вот и игроки «Рубина», словно одиннадцать разнорабочих просто отработали 90 минут встречи со своими оппонентами. Хорошо или плохо, решать уже вам.

Фото: ФК Рубин

Понятно, что Леонида Слуцкого, довольно опытного и именитого тренера, подобная ситуация не устраивала. И всю злость, которая у него была в этот момент, он её решил выместить на арбитра встречи. Но Иванов не стушевался, сначала предупредив тренера устно, а потом уже и жёлтой карточкой. Но, как оказалось, и этого Слуцкого не остановило. На 76-й минуте после того, как жёлтую карточку получил Хван Ин Бом, Леонид Викторович вспылил, за что и был удален с поля. Война наставника «Рубина» с отечественными судьями продолжается уже второй сезон, и счёт в ней, как и в этом матче, явно не в пользу Слуцкого.

«Рубин» свой гол всё же забил. Мелкий фол в центре поля, назначенный штрафной, который исполнял Хакшабанович, и автогол Чистякова после удара головой Абильдгора.

Помог российский защитник извиниться за свою оплошность в первом тайме датскому игроку.

Если смотреть со стороны, то гол получился крайне невнятным, как и вся игра команды из Казани в этом матче. Но интересно в нём не это. Защитник Дмитрий Чистяков вполне уверенно проводит вторую игру кряду, выигрывая абсолютно всё наверху. Деспотович же не смог выиграть ни одного единоборства у Дмитрия. Но, что удивительно, вторую игру подряд Чистяков допускает голевую ошибку. В прошлом матче из-под него забил Лукаку, а в этом матче уже и он сам отправил мяч в свои ворота. И если защитник в следующих играх будет действовать более аккуратно и внимательно, то такими темпами и Деян Ловрен может присесть на скамейку запасных. Да и сборной России ещё один толковый центрбек на самом-то деле не помешает.

В концовке матча «Зенит» создал ещё несколько опасных моментов у ворот соперника, которые клуб из Санкт-Петербурга должен был реализовывать. Должен, но не обязан, решил Юрий Дюпин, совершив несколько эффектных сейвов.

Таким образом, «Зенит» одерживает победу со счётом 3:1 и отрывается от своих преследователей в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.

Фото: ФК Рубин

Футбол. Тинькофф «Российская Премьер-Лига». 8 тур.

«Рубин» Казань – «Зенит» Санкт-Петербург — 1:3 (0:3)

Голы: Дзюба, 24, 0:1, Клаудиньо, 29, 0:2, Дзюба, 43, 0:3, Чистяков (автогол), 67, 1:3.

«Рубин«: Дюпин, Зотов, Уремович (Нижегородов, 27), Самошников, Дрейер, Хван Ин Бом, Кварацхелия (Бакаев, 73), Абильдгор, Тальби, Деспотович (Онугха, 86), Хакшабанович.

«Зенит«: Крицюк, Ракицкий, Чистяков, Дуглас Сантос, Сутормин (Круговой, 90), Кузяев, Барриос, Вендел (Кравцов, 90), Клаудиньо, Дзюба (Мостовой, 87), Малком (Ерохин, 75).

Главный судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону)

Предупреждения: Нижегородов, Ракицкий, Ин Бом Хван, Зотов.

Удаление: Слуцкий (76, 2-я ж.к.)

20 сентября 2021 года. Казань. Стадион «Центральный». 7580 зрителей.

Текст: Влад Сиговатов.

Фото: ФК «Рубин»