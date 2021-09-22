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Представители бизнеса поучаствовали в тренинге по консалтингу, организованном ЕББР

Представители бизнеса поучаствовали в тренинге по консалтингу, организованном ЕББРПредставители бизнеса приняли участие в онлайн-тренинге «Как начать свой консалтинговый бизнес», организованном ЕББР в партнёрстве с Европейским Союзом, в рамках проводимых курсов в Туркменистане из серии тренингов «Развивай свой консалтинговый бизнес». Туркменские предприниматели были ознакомлены с методикой организации, правилами и требованиями при ведении консалтингового дела и важными организационными моментами. Об этом сообщили в пресс-центре союза промышленников и предпринимателей Туркменистана.

Здесь участникам было объяснено, как и на какой основе создаётся консалтинговый продукт, в зависимости от сферы деятельности, что в него входит, чем он отличается от других видов услуг. Слушателями прошедших курсов стали более 20 предпринимателей, многие из которых уже работают индивидуальными консультантами или в консалтинговых фирмах.

Новый курс обучения запланирован в конце сентября этого года с 28 по 30 числа.

Участникам расскажут, как общаться с клиентом, поделятся умением предлагать свои услуги малому и среднему бизнесу.

Отметим, что уже более 130 туркменских консультантов прошли различные курсы из серии тренингов «Развивай свой консалтинговый бизнес».


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