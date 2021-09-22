﻿ Несмотря на засуху Казахстан полноценно удовлетворил внутренний запрос страны в пшенице » Новости Армении, Грузии, Азербайджана, Ирана, России и Арцаха | Сервер Новостей


 
  • 16:53 – Власти Узбекистана построят новый онкологический центр в Ташкенте 
  • 15:30 – «Турция прекрасно знает, что Крым является суверенной частью РФ...» | МИД РОССИИ 
  • 15:52 – Туркменистан начал экспортировать смарт-телевизоры «4K Ultra HD» с пометкой made in Turkmenistan 
  • 22:39 – Президент Франции Эммануэль Макрон по случаю 30-летия Независимости Армении направил поздравительное послание. 
  • 16:06 – Дарья Гончаревич стала «Мисс Беларусь - 2021» 
  • 09:40 – Повторное землетрясение в армяно-грузинской приграничной зоне 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

Несмотря на засуху Казахстан полноценно удовлетворил внутренний запрос страны в пшенице

Несмотря на засуху Казахстан полноценно удовлетворил внутренний запрос страны в пшеницеПремьер-министр Казахстана Аскар Мамин 21 сентября провёл заседание правительства, на котором была рассмотрена динамика страды 2021 года. Об этом сообщает информационный ресурс кабинета министров республики.

В рамках совещания было отмечено, что во всём мире со сбором зерновых просматривается тенденция снижения урожайности, которая связана с осложнением погодных условий. Так в Канаде заготовка пшеницы снизилась на 34,5%, в России — на 15%, в США — на 7%.

В Казахстане на данном этапе выполнено уборочных работ на 95%. Средняя урожайность продемонстрировала 9,5 центнеров с гектара, собрано порядка 14,3 миллионов тонн зерна. Глава правительства сообщил, что несмотря на засуху, повлиявшую на недобор объёма зерновых, внутренний спрос страны будет полноценно удовлетворён, вместе с тем сохранятся и потенциал экспорта в пределах 6,5 миллионов тонн.

Аскар Мамин напомнил про необходимость поставки зерна в «Продовольственную контрактную корпорацию» в соответствии с программой форвардных закупок. Областным управлениям и минсельхозу премьер поручил завершить сбор урожая в кратчайшие сроки и заготовить семена под зерновой клин будущего года.


  •   Просмотров Сегодня: 30

  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.


    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Премьер-министр Казахстана поручил решить все проблемы, связанные с заготовкой кормовой базы
    » Аскар Мамин и Вагит Алекперов обсудили реализацию крупных проектов в Казахстане
    » Шеф кабмина Казахстана обсудил с главой ОАО «РЖД» логистику Евразийского железнодорожного альянса
    » Премьер-министр Казахстана поздравил учителей с их непосредственным праздником
    » Премьер Казахстана распорядился жёстко контролировать цены на продукты
    » Правительство Казахстана отметило уверенный экономический рост
    » Россия приостановила экспорт зерновых культур
    » Премьер Молдовы Ион Кику провёл беседу с премьером Казахстана Аскаром Маминым
    » В Украине за текущий год собрано более 56 млн тонн зерновых
    » Экспорт зерна из Украины превысил 13,5 млн. тонн
    » Украинские аграрии экспортировали почти 12 миллионов тонн зерновых
    » Министр: Урожайность пшеницы в Армении в 2015 году заметно выросла
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 |Радио, ТВ, Интернет, Пресса...| FOCUS MEDIA GROUP | ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Власти Узбекистана построят новый онкологический центр в Ташкенте

    • 16:53
    • 12
    • 0

    Туркменистан начал экспортировать смарт-телевизоры «4K Ultra HD» с пометкой made in Turkmenistan

    • 15:52
    • 26
    • 0

    Представители бизнеса поучаствовали в тренинге по консалтингу, организованном ЕББР

    • 14:08
    • 31
    • 0

    Несмотря на засуху Казахстан полноценно удовлетворил внутренний запрос страны в пшенице

    • 12:05
    • 30
    • 0

    Бердымухамедов поздравил коллегу и премьер-министра Армении с Днём Независимости страны

    • 11:08
    • 34
    • 0

    Москва одолела Ригу во встрече двух «Динамо» в столице России

    • 10:00
    • 41
    • 0

    Гороскоп на сегодня 22 сентября

    • 09:30
    • 47
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 68366
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 68228
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 63253
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 55748
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 50787
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 45156
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 43361
    • 0

    В Киеве Дубае прошли праздничные мероприятия по случаю 30-летия Независимости Таджикистана

    • 12:49
    • 19
    • 0

    Власти Узбекистана построят новый онкологический центр в Ташкенте

    • 16:53
    • 12
    • 0

    Ташкент укрепит бизнес-сотрудничество с деловыми кругами Эмиратов

    • 13:20
    • 16
    • 0

    Президент Молдовы в Нью-Йорке проведёт ряд двусторонних встреч с иностранными коллегами

    • 13:20
    • 22
    • 0

    Туркменистан начал экспортировать смарт-телевизоры «4K Ultra HD» с пометкой made in Turkmenistan

    • 15:52
    • 26
    • 0

    Бердымухамедов поздравил коллегу и премьер-министра Армении с Днём Независимости страны

    • 11:08
    • 34
    • 0

    Замглавы МИД Казахстана принял верительные грамоты от нового посла Эмиратов

    • 06:09
    • 20
    • 0
    Наш ТВИТТЕР

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА