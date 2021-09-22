Несмотря на засуху Казахстан полноценно удовлетворил внутренний запрос страны в пшенице

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин 21 сентября провёл заседание правительства, на котором была рассмотрена динамика страды 2021 года. Об этом сообщает информационный ресурс кабинета министров республики.

В рамках совещания было отмечено, что во всём мире со сбором зерновых просматривается тенденция снижения урожайности, которая связана с осложнением погодных условий. Так в Канаде заготовка пшеницы снизилась на 34,5%, в России — на 15%, в США — на 7%.

В Казахстане на данном этапе выполнено уборочных работ на 95%. Средняя урожайность продемонстрировала 9,5 центнеров с гектара, собрано порядка 14,3 миллионов тонн зерна. Глава правительства сообщил, что несмотря на засуху, повлиявшую на недобор объёма зерновых, внутренний спрос страны будет полноценно удовлетворён, вместе с тем сохранятся и потенциал экспорта в пределах 6,5 миллионов тонн.

Аскар Мамин напомнил про необходимость поставки зерна в «Продовольственную контрактную корпорацию» в соответствии с программой форвардных закупок. Областным управлениям и минсельхозу премьер поручил завершить сбор урожая в кратчайшие сроки и заготовить семена под зерновой клин будущего года.