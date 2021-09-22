Бердымухамедов поздравил коллегу и премьер-министра Армении с Днём Независимости страны

В связи с государственным праздником, 30-ой годовщиной Независимости Армении лидер Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов передал поздравительную телеграмму. В послании подчёркнуто, что за прошедшие 30 лет Республика Армения достигла заметных результатов в отношении политики, общества, экономики и в обеспечении благополучия армянской нации. Об этом сообщило ИА «Туркменистан сегодня».

Туркменский лидер, в первую очередь от себя и имени народа, высказал слова искреннего поздравления главе Армену Саркисяну и премьер-министру Армении Николу Пашиняну, а также армянскому народу. Кроме этого, Бердымухамедов выразил твёрдую уверенность, что туркмено-армянские связи и дальше продолжат развиваться в политическом, торгово-экономическом, культурно-гуманитарном и других аспектах и пожелал дальнейшего прогресса, мира, благополучия, крепкого здоровья.

Напомним, что ранее состоялась онлайн-встреча делегации Туркменистана во главе с замминистра финансов и экономики Тойлы Маликовым совместно с сотрудниками фондовой биржи Армении. В рамках дискуссии туркменская сторона передала инициативу своим партнёрам в подписании Меморандума о взаимопонимании на рынке ценных бумаг, который мобилизован на выведение партнёрства Туркменистана и Армении на новый уровень.