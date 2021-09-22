﻿ Бердымухамедов поздравил коллегу и премьер-министра Армении с Днём Независимости страны » Новости Армении, Грузии, Азербайджана, Ирана, России и Арцаха | Сервер Новостей


 
  • 16:53 – Власти Узбекистана построят новый онкологический центр в Ташкенте 
  • 15:30 – «Турция прекрасно знает, что Крым является суверенной частью РФ...» | МИД РОССИИ 
  • 15:52 – Туркменистан начал экспортировать смарт-телевизоры «4K Ultra HD» с пометкой made in Turkmenistan 
  • 22:39 – Президент Франции Эммануэль Макрон по случаю 30-летия Независимости Армении направил поздравительное послание. 
  • 16:06 – Дарья Гончаревич стала «Мисс Беларусь - 2021» 
  • 09:40 – Повторное землетрясение в армяно-грузинской приграничной зоне 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

Бердымухамедов поздравил коллегу и премьер-министра Армении с Днём Независимости страны

Бердымухамедов поздравил коллегу и премьер-министра Армении с Днём Независимости страныВ связи с государственным праздником, 30-ой годовщиной Независимости Армении лидер Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов передал поздравительную телеграмму. В послании подчёркнуто, что за прошедшие 30 лет Республика Армения достигла заметных результатов в отношении политики, общества, экономики и в обеспечении благополучия армянской нации. Об этом сообщило ИА «Туркменистан сегодня».Бердымухамедов поздравил коллегу и премьер-министра Армении с Днём Независимости страны

Туркменский лидер, в первую очередь от себя и имени народа, высказал слова искреннего поздравления главе Армену Саркисяну и премьер-министру Армении Николу Пашиняну, а также армянскому народу. Кроме этого, Бердымухамедов выразил твёрдую уверенность, что туркмено-армянские связи и дальше продолжат развиваться в политическом, торгово-экономическом, культурно-гуманитарном и других аспектах и пожелал дальнейшего прогресса, мира, благополучия, крепкого здоровья.Бердымухамедов поздравил коллегу и премьер-министра Армении с Днём Независимости страны

Напомним, что ранее состоялась онлайн-встреча делегации Туркменистана во главе с замминистра финансов и экономики Тойлы Маликовым совместно с сотрудниками фондовой биржи Армении. В рамках дискуссии туркменская сторона передала инициативу своим партнёрам в подписании Меморандума о взаимопонимании на рынке ценных бумаг, который мобилизован на выведение партнёрства Туркменистана и Армении на новый уровень.


  •   Просмотров Сегодня: 34

  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.


    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Бердымухамедов направил письма лидерам ряда стран по случаю официальных праздников
    » Бердымухамедов направил поздравительную телеграмму президенту и народу Бразилии
    » Туркменский лидер направил поздравления президенту и народу Кыргызстана
    » Лидер Туркменистана поздравил нового президента Израиля
    » Президент Бердымухамедов поздравил туркменистанцев с Днём Независимости
    » Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин поздравил Никола Пашиняна с Днем независимости
    » Наследный принц Абу-Даби поздравил президента Армении Армен Саркисяна с Днем независимости
    » Премьер Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Кэцян поздравил премьер-министра Никола Пашиняна по случаю Дня независимости Республики Армения.
    » Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Армении Армена Саркисяна и премьер-министра Армении Никола Пашиняна с Днем Независимости.
    » Президент России Владимир Путин направил поздравительные телеграммы Президенту Республики Армения Армену Саркисяну и Премьер-министру Армении Николу Пашиняну
    » Бердымухамедов поздравил космонавта РФ Олега Кононенко с днём рождения
    » Президент Республики Арцах Бако Саакян направил поздравительное послание Николу Пашиняну в связи с днем его рождения
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 |Радио, ТВ, Интернет, Пресса...| FOCUS MEDIA GROUP | ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Власти Узбекистана построят новый онкологический центр в Ташкенте

    • 16:53
    • 12
    • 0

    Туркменистан начал экспортировать смарт-телевизоры «4K Ultra HD» с пометкой made in Turkmenistan

    • 15:52
    • 26
    • 0

    Представители бизнеса поучаствовали в тренинге по консалтингу, организованном ЕББР

    • 14:08
    • 31
    • 0

    Несмотря на засуху Казахстан полноценно удовлетворил внутренний запрос страны в пшенице

    • 12:05
    • 30
    • 0

    Бердымухамедов поздравил коллегу и премьер-министра Армении с Днём Независимости страны

    • 11:08
    • 34
    • 0

    Москва одолела Ригу во встрече двух «Динамо» в столице России

    • 10:00
    • 41
    • 0

    Гороскоп на сегодня 22 сентября

    • 09:30
    • 47
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 68366
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 68228
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 63253
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 55748
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 50787
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 45156
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 43361
    • 0

    В Киеве Дубае прошли праздничные мероприятия по случаю 30-летия Независимости Таджикистана

    • 12:49
    • 19
    • 0

    Власти Узбекистана построят новый онкологический центр в Ташкенте

    • 16:53
    • 12
    • 0

    Ташкент укрепит бизнес-сотрудничество с деловыми кругами Эмиратов

    • 13:20
    • 16
    • 0

    Президент Молдовы в Нью-Йорке проведёт ряд двусторонних встреч с иностранными коллегами

    • 13:20
    • 22
    • 0

    Туркменистан начал экспортировать смарт-телевизоры «4K Ultra HD» с пометкой made in Turkmenistan

    • 15:52
    • 26
    • 0

    Бердымухамедов поздравил коллегу и премьер-министра Армении с Днём Независимости страны

    • 11:08
    • 34
    • 0

    Замглавы МИД Казахстана принял верительные грамоты от нового посла Эмиратов

    • 06:09
    • 20
    • 0
    Наш ТВИТТЕР

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА