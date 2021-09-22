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Туркменистан начал экспортировать смарт-телевизоры «4K Ultra HD» с пометкой made in Turkmenistan

Туркменистан начал экспортировать смарт-телевизоры «4K Ultra HD» с пометкой made in TurkmenistanТуркменское предприятие занимающееся, сборкой и выпуском электро-бытовых продукции начало экспортировать смарт-телевизоры «4K Ultra HD» с пометкой made in Turkmenistan. Так в котировках ГТСБТ ХО «Айдын Гиджелер» на торги были выставлены смарт-телевизоры с жидкокристаллическим экраном модели «Толкун» и «Земин». Об этом сообщили в пресс-центре Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана.

Количество выставленной на торгах экспортной телевизионной продукции составило 6 тысяч штук. Брокеры и импортёры смогут приобрести смарт телевизоры по хорошей цене; так «Толкун’32» за 142 доллара США, «Толкун’42» за 216 доллара США, «Земин’55» за 329 долларов США.

В местной сборке LED-телевизоров, которые находятся в продажи в Туркменистане с июня 2020 года, применяется зарубежная технология, а также электро-детали и комплектующие китайские компании «Xin Hong Bo Trading Limited». По оценкам специалистов ХО «Айдын Гиджелер» может выпускать до 100 тысяч телевизоров в год.

В настоящее время предприятие занимается выпуском нетбуков, компьютеров, планшетов и сотовых телефонов.

Напомним, что предприятие было открыто при поддержки правительства по госпрограмме создания электронной и электротехнической промышленности в Туркменистане.


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