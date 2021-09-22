Власти Узбекистана построят новый онкологический центр в Ташкенте

Лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев 20 сентября ознакомился с презентацией проектов по строительству объектов образования, культуры и здравоохранения. В Ташкенте, в частности, появится новый медицинский центр по лечению онкологических заболеваний. Об этом Тoshkent.today сообщила пресс-служба главы государства.

Власти построят современный центр онкологии и радиологии на территории клиники Ташкентской медицинской академии. В десятиэтажном здании разместятся поликлиника, приемное отделение, стационар и амбулатория, а также будут созданы все необходимые условия для медперсонала и пациентов. В его подземной части расположатся помещения радиологической диагностики и лучевой терапии, магнитно-резонансной томографии и цифрового рентгена. К тому же в центре будут работать кафедры медицинских учебных заведений по повышению квалификации врачей.

Помимо этого, Мирзиёев рассмотрел эскизы будущих зданий национальной библиотеки с большим книжным фондом и университета «Новый Узбекистан».

Президент поручил ответственным лицам реализовать указанные проекты в соответствии с международными стандартами и организовать подготовку технического персонала для обслуживания зданий.