Гороскоп на сегодня 23 сентября

Симпатии, а может показаться, что и чувства, в течение этого дня могут возникать быстро и неожиданно, но в большинстве своем окажутся недолгими. Усиливается страсть к приключениями и новым впечатлениям, особенно во всем, что касается личных отношений. В существующих отношениях пробуйте что-то новое, смените обстановку, но избегайте любых крайностей и принятия поспешных решений.

Гороскоп покупок на сегодня

День неудачен для приобретения посуды, товаров для дома. Нежелательной в этот день будет покупка товаров, которые можно брать в дорогу, журналов, газет, книг. Не стоит сейчас тратить деньги на покупку предметов искусства, дизайна, косметики, особенно дешевой. Звезды советуют подождать с приобретением программного обеспечения, смартфона, ноутбука. Нежелательной в этот день будет покупка изделий из пластика, пластмассы, крупногабаритной бытовой техники