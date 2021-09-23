В Ашхабаде открыла свои двери выставка в честь 30-летнего юбилея независимости Туркменистана

В туркменской беломраморной столице начала работать двухдневная экспозиция в честь 30-летней годовщины независимости государства. Эта выставка воистину стала наглядным примером великих достижений национальной экономики, доказательством мощной энергии сплочённого народа страны. Об этом сообщило информагентство «Туркменистан сегодня».

В самом начале выставки участникам и гостям было зачитано обращение от имени туркменского лидера Гурбангулы Бердымухамедова, отметивший, что в течение всех 30-ти лет Туркменистан преобразился в лучшую стороны. Государство стало одним из развитых стран мира, достигнув больших успехов в приоритетных экономических направлениях.

Участникам экспозиции были предоставлены н ознакомление товары таких сфер, как лёгкая промышленность, текстильная отрасль, нефтегазовая и нефтехимическая область, АПК, транспорт, передовые инновационные технологии, электронные изделия, туризм, градостроительство, бизнес-сфера и другие. Лучшие государственные и частные предприятия, которые производят кондитерские, мясные, колбасные, молочные и другие продукты, технику различного назначения, запчасти, стройматериалы, показали продукцию высокого качества участникам выставки.

Необходимо отметить, что главной целью организованного мероприятия стала демонстрация достижений, возможностей, а также преобразований в дальнейшем укреплении экономических отраслей, а главное – продуктивности государственно-частного взаимодействия, основной задачей которого является обеспечение благоустройства страны.