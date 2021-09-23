Шумиху по поводу белорусско-российского учения «Запад-2021» МИД РФ считает «сфабрикованной»

Официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова 21 сентября в ходе брифинга для журналистов, обозначила «срежессированной» обширную кампанию в европейских СМИ в связи с совместным военным учением Белоруссии и России «Запад-2021».

Лицо МИДа прокомментировало публикации о якобы допущенных нарушениях в рамках тренировочных манёвров Венского документа 2011 года о подходах по укреплению доверия и безопасности. Она отметила, что эта тема просто взбудоражила западных партнёров, видно, что реакция СМИ Запада безусловно проводится по сценарию, под неким общим контролем и руководством.

Захарова уточнила, что Беларусь и Россию обвиняют в сокрытии данных, в предоставлении дезинформации о масштабах учения и превышении численного порога уведомления, который зафиксирован в Венском документе.

Дипломат подчеркнула, что её страна полностью исполняет свои обязательства по указанному документу и обеспечивает необходимую транспарентность военной деятельности в мероприятиях с союзниками.