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Шумиху по поводу белорусско-российского учения «Запад-2021» МИД РФ считает «сфабрикованной»

  • 23.09.2021, 11:42,
  • В Мире + Европа Беларусь Россия
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Шумиху по поводу белорусско-российского учения «Запад-2021» МИД РФ считает «сфабрикованной»Официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова 21 сентября в ходе брифинга для журналистов, обозначила «срежессированной» обширную кампанию в европейских СМИ в связи с совместным военным учением Белоруссии и России «Запад-2021».

Лицо МИДа прокомментировало публикации о якобы допущенных нарушениях в рамках тренировочных манёвров Венского документа 2011 года о подходах по укреплению доверия и безопасности. Она отметила, что эта тема просто взбудоражила западных партнёров, видно, что реакция СМИ Запада безусловно проводится по сценарию, под неким общим контролем и руководством.

Захарова уточнила, что Беларусь и Россию обвиняют в сокрытии данных, в предоставлении дезинформации о масштабах учения и превышении численного порога уведомления, который зафиксирован в Венском документе.

Дипломат подчеркнула, что её страна полностью исполняет свои обязательства по указанному документу и обеспечивает необходимую транспарентность военной деятельности в мероприятиях с союзниками. 

Непосредственно по учению «Запад-2021» были проведены предварительные брифинги с освещением параметров и ходом манёвров по линиям оборонных ведомств РФ и Белоруссии. На мероприятия приглашались иностранные дипломаты в качестве наблюдателей. Так что ещё нужно, чтобы западные партнёры успокоились, заявила представитель МИДа.


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