﻿ Палата представителей США потребовала освободить армянских пленных

Палата представителей США приняла поправку, представленную
конгрессменами Тони Карденасом, Адамом Шиффом и Брэдом Шерманом, которая
требует от Азербайджана немедленно освободить армянских военнопленных и
призывает составить доклад о военных преступлениях Баку, в том числе об
использовании незаконного оружия и белого фосфора против армянских
мирных жителей.
В этой поправке также требуется провести расследование по использованию
американских технологий в турецких беспилотных летательных аппаратах.
Отмечается, что во время 44-дневной войны 2020 года они были
использованы для таргетирования армянских мирных жителей.