﻿ Палата представителей США потребовала освободить армянских пленных

Палата представителей США приняла поправку, представленную конгрессменами Тони Карденасом, Адамом Шиффом и Брэдом Шерманом, которая требует от Азербайджана немедленно освободить армянских военнопленных и призывает составить доклад о военных преступлениях Баку, в том числе об использовании незаконного оружия и белого фосфора против армянских мирных жителей.



В этой поправке также требуется провести расследование по использованию американских технологий в турецких беспилотных летательных аппаратах. Отмечается, что во время 44-дневной войны 2020 года они были использованы для таргетирования армянских мирных жителей.

