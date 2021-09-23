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Палата представителей США потребовала освободить армянских пленных

 Палата представителей США потребовала освободить армянских пленных
 
Палата представителей США приняла поправку, представленную конгрессменами Тони Карденасом, Адамом Шиффом и Брэдом Шерманом, которая требует от Азербайджана немедленно освободить армянских военнопленных и призывает составить доклад о военных преступлениях Баку, в том числе об использовании незаконного оружия и белого фосфора против армянских мирных жителей.

В этой поправке также требуется провести расследование по использованию американских технологий в турецких беспилотных летательных аппаратах. Отмечается, что во время 44-дневной войны 2020 года они были использованы для таргетирования армянских мирных жителей.

  Источник:FMG NEWS
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