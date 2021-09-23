﻿ Башир Китачаев рассказал о пропаганде ненависти к армянам в Азербайджане

Ни дня не проходит, чтоб безграмотная фашистская пропаганда не насрала детям в головы. Масштабы "победного” мракобесия в стране просто поражают, об этом написал на своей странице в Facebook корреспондент издания Jam-News в Баку Башир Китачаев.

"Режим продолжает конфликт для того, чтоб удерживать власть, одурачивать население, подогревая его ненависть к соседнему народу ради отвлечения внимания.

Очень любопытно, как "мы лишь хотим освобождения нашей международно признанной территории и не претендуем на земли других государств” у фашистов быстро сменилось на "Не Сюник, а Зангезур, Иряван – наш древний город” при том, что это международно признанная территория Армении.

Это как "мы лишь хотим защитить немецкое население в Богемии” переросло в раздел Чехословакии, а затем в нападение на Польшу.

Зомбирование населения также прошло успешно, что неудивительно. Я учился в азербайджанской школе и не вырастил с мыслью о том, что армян нужно уничтожить, а все их земли – исконные земли древних азербайджанцев, невозможно. Те, кому повезло, кому не промывали мозги дома и кто занимался самообразованием, быстро понимали, что к чему. Большинство же вырастает с абсолютно нацистскими взглядами и никакой иной дискурс, кроме ненависти принять не могут.

Так и получается, что значительную массу населения (граждан в стране нет) не интересует, что у него прав у него чуть больше, чем у крепостных крестьян в царской России, не интересует рост цен, плохая инфраструктура, коррупция и огромное множество проблем, которые существуют в Азербайджане. Зачем развитие? Зачем права? Можно же слюни пускать на псевдовеличие, просить отжать у армян ещё что-нибудь и желать убить их всех.

Когда я вижу людей с людоедскими фашистскими взглядами, меня это возмущает, но я всегда себе говорю: "несчастные росли на пропаганде. Не всем повезло от нее избавиться”. Посмотрите на это фото. С какими ещё взглядами может вырасти человек после того, как в школе (и не только) над ним поработало государство?

А пока, вот, готовится новое фанатичное мясо на смену старому, которое вместо развития своей страны, вместо собственной жизни, будут помирать в грязи или становиться инвалидами ради денег диктаторов и номенклатуры, их власти, а также ради того, чтоб комнатные националисты могли онанировать на псевдовеличие своей (ага, да, своей) страны”,- написал азербайджанский журналист.