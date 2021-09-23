﻿ По Азербайджану будет выпущено 4000 ракет и Баку будет уничтожен» - начальник Генштаба ВС Ирана, генерал Мохаммад Багери


 
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По Азербайджану будет выпущено 4000 ракет и Баку будет уничтожен» - начальник Генштаба ВС Ирана, генерал Мохаммад Багери

 По Азербайджану будет выпущено 4000 ракет и Баку будет уничтожен» - начальник Генштаба ВС Ирана, генерал Мохаммад Багери
начальник Генштаба ВС Ирана, генерал Мохаммад Багери 
 
 
 
Дислоцированная в Иране дивизия спецназа была переброшена к границе с Азербайджаном
Об этом пишет армянский эксперт по Ирану Гарик Мисакян, ссылаясь на источники в Иране. По его словам, в приграничной с Азербайджаном зоне преимущественно находится военная техника наступательного характера и людская сила.

Сформированную во время ирано-иракского конфликта (1980−1988 гг.) 31-ю пехотную дивизию «Ашура» направили в прибрежную зону Аракса, где она специализировалась по проведению особых спецопераций. Воздушными силами КСИР из города Ардабиль в небо были подняты разведывательные беспилотники, а также использованы новейшие БПЛА Ирана QODs Mohajer-6

Из двух дислоцированных в Тебризе ракетных баз, принадлежащих воздушно- космическим силам КСИР, высокоточными баллистическими ракетами можно с лёгкостью поразить расположенную недалеко от Баку военно-воздушную базу в Кюрдамире или другую военную базу..
Напомним что сегодня начальник Генштаба ВС Ирана, генерал Мохаммад Багери заявил: «В случае эскалации конфликта, в первые часы войны по Азербайджану будет выпущено 4000 ракет и Баку будет уничтожен»

  Источник:FMG NEWS
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