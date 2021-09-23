﻿ По Азербайджану будет выпущено 4000 ракет и Баку будет уничтожен» - начальник Генштаба ВС Ирана, генерал Мохаммад Багери

начальник Генштаба ВС Ирана, генерал Мохаммад Багери
Дислоцированная в Иране дивизия спецназа была переброшена к границе с Азербайджаном
Об этом пишет армянский эксперт
по Ирану Гарик Мисакян, ссылаясь на источники в Иране. По его словам, в
приграничной с Азербайджаном зоне преимущественно находится военная
техника наступательного характера и людская сила.
Сформированную во время
ирано-иракского конфликта (1980−1988 гг.) 31-ю пехотную дивизию «Ашура»
направили в прибрежную зону Аракса, где она специализировалась по
проведению особых спецопераций. Воздушными силами КСИР из города
Ардабиль в небо были подняты разведывательные беспилотники, а также
использованы новейшие БПЛА Ирана QODs Mohajer-6
Из двух дислоцированных в
Тебризе ракетных баз, принадлежащих воздушно- космическим силам КСИР,
высокоточными баллистическими ракетами можно с лёгкостью поразить
расположенную недалеко от Баку военно-воздушную базу в Кюрдамире или
другую военную базу..
Напомним что сегодня начальник
Генштаба ВС Ирана, генерал Мохаммад Багери заявил: «В случае эскалации
конфликта, в первые часы войны по Азербайджану будет выпущено 4000 ракет
и Баку будет уничтожен»