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Гороскоп на сегодня 24 сентября

  • 24.09.2021, 10:00,
  • Развлечения » Гороскоп
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Гороскоп на сегодня 24 сентября

Не ищите стандартные решения в течение этого дня, напротив, старайтесь импровизировать, использовать творческие подходы. Повремените с решением любых формальных вопросов, а также не стройте на день строгих планов, придерживаться их будет сложнее, чем Вы думаете. При этом излишней спонтанности в делах и поступках все же стоит избегать.

Гороскоп покупок на сегодня

День благоприятен для приобретения бытовых инструментов: ножей, ножниц, молотков, изделий из металла, стали, оружия
День неудачен для приобретения товаров повседневного пользования, посуды. Не стоит сейчас тратить деньги на покупку канцелярских товаров, почтовых конвертов, бумаги, товаров, которые можно брать в дорогу. Звезды советуют подождать с приобретением стильной одежды, предметов искусства, дизайна. Нежелательной в этот день будет покупка средств для утилизации отходов, изделий из пластика, пластмассы


  Источник:FMG NEWS
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