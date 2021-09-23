Айван Занатта: «Основная задача – подготовить игроков к выступлению на Олимпиаде в Пекине»

Главный тренер ХК «Куньлунь Ред Стар» Айван Занатта после очередного поражения своей команды, которое «драконы» потерпели на домашней арене в Мытищах во встрече с хабаровским «Амуром» со счётом 0:2, поделился своими впечатлениями о прошедшей игре с журналистом Сергеем Вильчинским.

Айван Занатта, главный тренер ХК «Куньлунь Ред Стар»:

— Команда неплохо смотрелась до первой пропущенной шайбы. Играли в атаку, имели шансы открыть счёт. И после пропущенных шайб не опускали рук и боролись до конца. Если бы судьи не отменили наш гол, неизвестно, куда бы развернулся ход игры. Обидно, но надо идти дальше. Ведь наша основная задача – подготовить игроков для выступления за сборную Китая на Олимпиаде в Пекине.

Сейчас мы пропускаем гораздо меньше шайб, чем было пару недель назад. Над обороной мы работаем, и основное внимание уделяем ей. Понимаю, что мы при этом и ничего не забрасываем. Но, поверьте, мы специально не тренируемся для того, чтобы уходить со льда с нулём заброшенных шайб. У меня нет каких-то особых объяснений нашей низкой результативности. Разладилось большинство, не хватает общего командного взаимодействия в атаке.

Фу Паркер сегодня сыграл первую игру после долгого перерыва. Он системообразующий игрок в нашей команде. Понятно, что его игровая форма пока не на пике. Но хоккеист понимает свои задачи и требования тренерского штаба. Уверен, что уже в ближайших наших играх этот нападающий сможет здорово прибавить.

До следующей встречи с «Адмиралом» у нас пять дней. За это время сможем провести мини сбор и отработать различные элементы командного взаимодействия.