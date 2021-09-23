Айван Занатта: «Основная задача – подготовить игроков к выступлению на Олимпиаде в Пекине»

Главный тренер ХК «Куньлунь Ред Стар» Айван Занатта после очередного поражения своей команды, которое «драконы» потерпели на домашней арене в Мытищах во встрече с хабаровским «Амуром» со счётом 0:2, поделился своими впечатлениями о прошедшей игре с журналистом Сергеем Вильчинским.
Айван Занатта, главный тренер ХК «Куньлунь Ред Стар»:
— Команда неплохо смотрелась до первой пропущенной шайбы. Играли в атаку, имели шансы открыть счёт. И после пропущенных шайб не опускали рук и боролись до конца. Если бы судьи не отменили наш гол, неизвестно, куда бы развернулся ход игры. Обидно, но надо идти дальше. Ведь наша основная задача – подготовить игроков для выступления за сборную Китая на Олимпиаде в Пекине.
Сейчас мы пропускаем гораздо меньше шайб, чем было пару недель назад. Над обороной мы работаем, и основное внимание уделяем ей. Понимаю, что мы при этом и ничего не забрасываем. Но, поверьте, мы специально не тренируемся для того, чтобы уходить со льда с нулём заброшенных шайб. У меня нет каких-то особых объяснений нашей низкой результативности. Разладилось большинство, не хватает общего командного взаимодействия в атаке.
Фу Паркер сегодня сыграл первую игру после долгого перерыва. Он системообразующий игрок в нашей команде. Понятно, что его игровая форма пока не на пике. Но хоккеист понимает свои задачи и требования тренерского штаба. Уверен, что уже в ближайших наших играх этот нападающий сможет здорово прибавить.
До следующей встречи с «Адмиралом» у нас пять дней. За это время сможем провести мини сбор и отработать различные элементы командного взаимодействия.
Автор текста и вопросов главному тренеру ХК «Куньлунь Ред Стар» в конце беседы попросил объяснить наставника китайской команды, почему в воротах его клуба по большей части играет Александр Лазушин, не имеющий китайского гражданства. Ведь по заявлению самого Занатты, главной целью выступления команды на данном этапе первенства КХЛ является подготовка сборной Китая к Олимпиаде в Пекине. На вопрос ответил пресс-атташе клуба Олег Винокуров. Он сказал, что Лазушин может в ближайшее время получить «хоккейное китайское гражданство», после чего у Александра не будет проблем принять участие в пекинских играх в качестве голкипера национальной сборной КНР.
Текст: Сергей Вильчинский.
Фото: Артур Стабулниекс