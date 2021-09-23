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Михаил Кравец: «Сейчас главная задача тренеров – заставить игроков проявить свои лучшие качества»

  • 23.09.2021, 22:31,
  • Спорт
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После трудовой победы в гостях со счётом 2:0 в матче против китайского хоккейного клуба «Куньлунь Ред Стар» главный тренер хабаровского «Амура» Михаил Кравец поделился своими впечатлениями о прошедшей игре с журналистом Сергеем Вильчинским.





Михаил Кравец, главный тренер ХК «Амур»:





— Сегодня была игра против принципиального соперника, который, как и мы, пока находится внизу турнирной таблицы. «Амур» оказался в тяжёлой ситуации. Очков пока набрано мало, надо исправлять положение. Поэтому сегодняшняя победа очень нужна. И важно, что мы её добились. Все ребята боролись до конца, отрабатывали каждый игровой эпизод на 100%. Отдельное спасибо хотел бы сказать нашему вратарю Евгению Аликину, сохранившему свои ворота «сухими».

В предыдущих матчах не хватало командного взаимодействия, заряженности на борьбу и энергетики в раздевалке. Сейчас особо хочу отметить оживление на скамейке. Каждый игрок вовлечён в процесс и готов всю свою энергию отдать на благо команде.

После проигранного матча в Санкт-Петербурге, где мы уступили СКА со счётом 1:5, сегодня было гораздо больше блокированных бросков, все защищавшиеся работали как единый организм, где каждый хоккеист был готов принять шайбу на себя. Всё это и привело к победе. Игры идут одна за одной. Мы продолжаем выездную серию, после которой у нас практически без перерыва начнутся игры в Хабаровске. Поэтому главное на данном этапе – это грамотное восстановление и дозирование нагрузок в тренировочном процессе. А главную задачу тренерского штаба я вижу в том, чтобы заставить игроков проявить свои лучшие качества на площадке.





Текст: Сергей В. Вильчинский.





Фото: Олег Бухарев.


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