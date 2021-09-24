Тигроша — официальный талисман чемпионата мира по волейболу

Состоялся выбор талисмана предстоящего менее чем через год Чемпионат мира по волейболу среди мужских команд FIVB 2022, который пройдёт в России в период с 26 августа по 11 сентября в десяти российских городах: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Ярославль, Казань, Екатеринбург, Уфа, Новосибирск, Кемерово и Красноярск. Им стал Тигроша.

Из большого числа разработанных вариантов талисмана Чемпионата мира по волейболу FIVB 2022 – сказочных персонажей, животных, предметов и даже погодных явлений – были отобраны три финалиста: Медведь, Робот и Тигр.

Основная борьба развернулась между поклонниками Медведя и Тигра – последний одержал победу в голосование, которое проходило с 16 августа по 3 сентября, с результатом в 45,9% проголосовавших. Медведь проиграл ему всего 4%.

Тигр – ловкое, смелое животное с фантастическим прыжком. Наш Талисман – это Амурский тигр, занесённый в Красную книгу. У него есть своя история: он доброжелателен, но после свистка спортивный азарт захватывает его, и он думает только о победе. Энергия болельщиков настолько заряжает его, что полоски превращаются в молнии в напряжённые моменты матчей. Он, как и все из семейства кошачьих, дорожит семейными традициями и любит детей, поэтому с радостью проводит волейбольные уроки для подрастающего поколения.

Сибирские просторы велики, он много путешествовал, заводил новых друзей, изучал разные культуры, поэтому теперь с радостью расскажет всем гостям Чемпионата о своей Родине и любимом виде спорта, который не похож ни на один другой.

Среди большого разнообразия имён, предложенных спортивными болельщиками, выбор было сделать непросто. Но Тигроша отозвался в сердце самого главного героя, потому что он включает в себя и «тигра», и «игру», и уменьшительно-ласкательную форму имени.

Так что теперь активнее всех поддерживать игроков у кромки площадки и постоянно находиться под прицелом фотокамер и в объятиях зрителей будет тигр Тигроша — талисман Чемпионата мира по волейболу среди мужских команд в России, который состоится в следующем году!

Источник: АНО “Оргкомитет волейбол 2022”

Текст: Наталья Бухарева.

Фото: АНО “Оргкомитет волейбол 2022”