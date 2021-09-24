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В Армении начались совместные учения спецслужб государств-участников ОДКБ

В Армении начались совместные учения спецслужб государств-участников ОДКБВ Армении 24 сентября стартовали совместные маневры спецподразделений стран-участниц ОДКБ «Гром-2021». Учения продлятся до 28 сентября включительно. Об этом Erevan.One сообщила пресс-служба Организации.  

В тренировках принимают участие военнослужащие органов внутренних дел, антинаркотических и специальных служб государств-членов ОДКБ. В ходе выполнения учебных задач они отработают навыки проведения спецопераций, максимально приближенных к боевым условиям.

Первая стадия маневров включает в себя решение отрядами спецназа учебно-тренировочных задач в труднодоступной горной местности. Вторая - практическое взаимодействие сводных оперативно-боевых групп и соревнование по тактической стрельбе.

Параллельно с указанными учениями оперативный штаб коллективных сил стран-членов ОДКБ отработает планирование и проведение специальной операции.

Отметим, что учения проходят в соответствии с Планом совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности государств-участников Организации на текущий год.


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