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В Душанбе были обсуждены укрепление и расширение таджикско-турецкого сотрудничества

  • 24.09.2021, 13:02,
  • В Мире + Европа
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В Душанбе были обсуждены укрепление и расширение таджикско-турецкого сотрудничестваЗаместитель главы министерства иностранных дел Таджикистана Фархода Салим 23 сентября провёл встречу с чрезвычайным и полномочным послом Турецкой Республики в стране Эмре Зеки Карагёл. Стороны рассмотрели актуальные вопросы дальнейшего двустороннего взаимодействия между странами в различных областях. Об этом сообщает пресс-служба МИД Таджикистана.

Кроме того, официальные лица обсудили итоги прошедшего юбилейного саммита Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 16–17 сентября 2021 года, которое состоялось под председательством Таджикистана.

Напомним, что в рамках заседаний ШОС представители государств и международных организаций обсудили основные итоги деятельности организации за 20 лет, а также вопросы сотрудничества, совместные усилия по преодолению последствий коронавирусной инфекции и ситуацию в Афганистане.

По итогам саммита было принято решение о запуске процедуры приема Ирана в качестве члена ШОС и предоставлении статуса партнера по диалогу Катару, Египту и Саудовской Аравии.


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