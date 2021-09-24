Минздрав Туркменистана получил от президента 10 машин «скорой помощи»

Руководитель Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 23 сентября подписал постановление, в соответствии с которым из резервного фонда главы страны туркменскому Минздраву на безвозмездной основе будут переданы 10 машин «Скорой помощи» марки Mercedes-Benz Sprinter 224 Panel. Об этом сообщило госинформагентство «Туркменистан сегодня».

Особо подчёркнуто, что передача современно оборудованных автомобилей данному ведомству выполняется с целью дальнейшего усовершенствования обеспеченности здравоохранительных учреждений Туркменистана лучшими скорыми машинами и повышения качества оказываемой экстренной медпомощи и услуг.

Напомним, что туркменский лидер совершает такой благородный поступок не первый раз. Таким образом, в рамках рабочего визита в Марыйский и Лебапский регионы президент подарил городским и этрапским больницам первого велаята 10 автомобилей, а педиатрическим учреждениям второго – тоже десять машин «Скорой помощи». Такими поступками Бердымухамедов намерен в несколько раз улучшить качество оказываемых медуслуг, а также содействовать жителям в сохранении своего здоровья.