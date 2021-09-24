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Премьер Кыргызстана рассмотрел цены на продовольственные товары и бензин в стране

  • 24.09.2021, 12:05,
  • В Мире + Европа
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Премьер Кыргызстана рассмотрел цены на продовольственные товары и бензин в странеГлава правительства Киргизии Улукбек Марипов 24 сентября возглавил совещание, в ходе которого были обсуждены вопросы, касающиеся стабилизации цен на значимые продовольственные товары, дизельное топливо и бензин. По словам премьера, на сегодняшний день в стране достаточное количество запаса продуктов. Ситуация по обеспечению продовольственной безопасности находится под контролем. Об этом сообщает пресс-служба правительства Киргизии.

Марипов напомнил, что для создания запасов продовольствия из госбюджета был выделен 1,5 миллиарда сомов на закупку пшеницы, свыше 300 миллионов сомов для закупки растительного масла и сахарного песка.

Также, до 31 декабря 2021 года освобождены от НДС при ввозе сельскохозяйственных животных. Кроме того, установлен запрет на вывоз отдельных видов сельскохозяйственных товаров (пшеница, рис, мука пшеничная, масло растительное, сахар-песок, яйца кур).

Согласно информации, сейчас ведутся переговоры с российской стороной по увеличению объемов поставляемого автомобильного бензина без уплаты экспортной пошлины.


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