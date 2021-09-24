Владимир Зеленский назвал ООН «супергероем на пенсии»

Украинский лидер Владимир Зеленский 23 сентября в ходе своего выступления на 76-й сессии Генассамблеи Организации Объединённых Наций сравнил ООН с «супергероем на пенсии». Он подчеркнул, что международную структуру необходимо реанимировать. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Зеленский отметил, что на данный момент ООН ведёт себя как старый, вялый и ненужный дед. При этом организация не верит в себя и уже считает, что прожила жизнь впустую.

Он указал на многочисленную критику, поступающую в сторону ООН из-за того, что она не в состоянии решить проблемы глобального уровня. Президент особо подчеркнул, что некоторые люди уже начали сравнивать ООН с Лигой Наций, что, по его мнению, должно пугать лидеров стран-членов организации.

По словам Зеленского, на сегодняшний день ООН доказала, что она очень плохо справляется с проблемой терроризма, вооружённой агрессией и пандемией коронавирусной инфекции.

Глава государства предложил обновить устав Организации Объединённых Наций и проводить соответствующие встречи возле горячих точек.