﻿ Гороскоп на сегодня 25 сентября

Первая половина этого дня окажется довольно активной. Это неплохое время для творческой деятельности, а также участия в разного рода творческих мероприятиях. В тоже время не стоит давать обещания, старайтесь избегать чрезмерного оптимизма. Вторую половину дня лучше посвятить отдыху или незначительным, повседневным делам.
День благоприятен для приобретения товаров для мужчин: бритвы,
мужской одежды, бытовых инструментов: ножей, ножниц, молотков.
Благоприятным также будет приобретение предметов старины, часов.
Успешной также окажется покупка лекарственных препаратов, предметов,
имеющих религиозное значение
День неудачен для приобретения зеркала, швейных игл, канцелярских товаров, почтовых конвертов, бумаги. Нежелательной в этот день будет покупка товаров для обучения, дорогостоящих товаров