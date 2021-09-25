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Гороскоп на сегодня 25 сентября

  • 25.09.2021, 09:30,
  • Развлечения » Гороскоп
  • 0
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  • : ~ 1 минута на чтение:  
Гороскоп на сегодня 25 сентября

Гороскоп на сегодня 25 сентября

Первая половина этого дня окажется довольно активной. Это неплохое время для творческой деятельности, а также участия в разного рода творческих мероприятиях. В тоже время не стоит давать обещания, старайтесь избегать чрезмерного оптимизма. Вторую половину дня лучше посвятить отдыху или незначительным, повседневным делам.

Гороскоп покупок на сегодня

День благоприятен для приобретения товаров для мужчин: бритвы, мужской одежды, бытовых инструментов: ножей, ножниц, молотков. Благоприятным также будет приобретение предметов старины, часов. Успешной также окажется покупка лекарственных препаратов, предметов, имеющих религиозное значение
День неудачен для приобретения зеркала, швейных игл, канцелярских товаров, почтовых конвертов, бумаги. Нежелательной в этот день будет покупка товаров для обучения, дорогостоящих товаров


  Источник:FMG NEWS
  •   Просмотров Сегодня: 5

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