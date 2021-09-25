В Туркменистане открылось заседание Халк Маслахаты

В Ашхабаде 25 сентября начали проведение заседания Халк Маслахаты. Главной темой обсуждения станет политико-правовой анализ принципов и практики создания необходимых и начальных основ, включающий стратегические планы, расширение общественной стабильности, согласия и единства, подъём на международной арене, а также обеспечение уровня, стандарта благосостояния жизни, включающий предоставление медицинской, коммунальной и бытовой сфер и другие задачи. Об этом сообщил сайт CentralAsia.news.

На совещании 14 апреля нынешнего года в ходе избрания на должность руководителя палаты Халк Маслахаты, глава Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов обратился со словами расширить правовое положение в области государственного устройства, управления нацбезопасности, обороны и других правоохранительных служб, параллельно учитывая социальную охрану военнослужащих. Здесь президент отметил важность создания новых законодательных документов, касательно гражданских, общественных и религиозных организаций, гражданского, уголовного и административного законодательства, нормативную основу по гарантии прав и свобод человека на международном уровне.