В Кыргызстане до 2026 года сформируют среду для развития человека

Представители гражданского общества Кыргызстана 24 сентября приняли участие в круглом столе, посвящённом обсуждению проекта программы развития республики на период до 2026 года. План будет сфокусирован на развитии человека и создании условий в этом направлении. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Программа является частью одноимённой нацстратегии на 2018–2040 годы. Власти намерены кардинально реформировать сферу здравоохранения, в частности за счёт внедрения цифровых технологий.

Модернизация также затронет систему образования, в частности дошкольное и школьное образование. Упор будет сделан на привлечение к данному процессу бизнесменов.

Предполагается создание Фонда будущих поколений. Он будет помогать детям, а также обеспечит финансовую поддержку граждан, которым исполнилось 18 лет. Расширенная помощь также будет оказываться женщинам-матерям.

Среди запланированных изменений — обеспечение согласия между кыргызами и представителями различных этнических групп и вероисповеданий, проживающих в республике.