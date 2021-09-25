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В Кыргызстане до 2026 года сформируют среду для развития человека

  • 25.09.2021, 15:33,
  • В Мире + Европа
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В Кыргызстане до 2026 года сформируют среду для развития человекаПредставители гражданского общества Кыргызстана 24 сентября приняли участие в круглом столе, посвящённом обсуждению проекта программы развития республики на период до 2026 года. План будет сфокусирован на развитии человека и создании условий в этом направлении. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Программа является частью одноимённой нацстратегии на 2018–2040 годы. Власти намерены кардинально реформировать сферу здравоохранения, в частности за счёт внедрения цифровых технологий.

Модернизация также затронет систему образования, в частности дошкольное и школьное образование. Упор будет сделан на привлечение к данному процессу бизнесменов.

Предполагается создание Фонда будущих поколений. Он будет помогать детям, а также обеспечит финансовую поддержку граждан, которым исполнилось 18 лет. Расширенная помощь также будет оказываться женщинам-матерям.

Среди запланированных изменений — обеспечение согласия между кыргызами и представителями различных этнических групп и вероисповеданий, проживающих в республике.


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