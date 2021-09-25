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Кабмин Ирана предоставит Киргизии земельный участок и инфраструктуру в порту для транзита товаров

Кабмин Ирана предоставит Киргизии земельный участок и инфраструктуру в порту для транзита товаровМинистр иностранных дел Киргизии Руслан Казакбаев 24 сентября на полях 76-й генеральной Ассамблеи ООН провёл двустороннюю встречу с главой МИД Ирана Хоссейн Амиром Абдоллахияном. Стороны обсудили вопросы, касающиеся торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, взаимодействия в сфере здравоохранения и ситуацию в Афганистане. Об этом сообщает пресс-служба МИД Киргизии.

Казакбаев в процессе переговоров заявил о важности транзитно-транспортного потенциала между странами. В этом контексте, он отметил заинтересованность своей страны в использовании железнодорожного коридора «Иран — Туркменистан — Узбекистан — Кыргызстан», который по его словам будет способствовать увеличению торговли между государствами.

Иранский министр в свой черёд сообщил, что правительство Ирана приняло решение о предоставлении кыргызской стороне земельного участка и соответствующей инфраструктуры в порту Бандар-Аббас для транзита и поставки товаров из Кыргызстана.

По итогам встречи министры пригласили друг друга посетить Бишкек и Тегеран в любое удобное время.


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