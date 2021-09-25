﻿ В Раде решили выдвинуть Зеленского на «Оскар» за сценарий покушения » Новости Армении, Грузии, Азербайджана, Ирана, России и Арцаха | Сервер Новостей


 
  • 18:54 – Армения приступила к строительству магистрали в Сюнике (Каджаран-Сисиан) стоимостью в 1 млрд долларов. 
  • 15:33 – Башир Китачаев рассказал о пропаганде ненависти к армянам в Азербайджане 
  • 18:54 – Армения приступила к строительству магистрали в Сюнике (Каджаран-Сисиан) стоимостью в 1 млрд долларов. 
  • 15:33 – Башир Китачаев рассказал о пропаганде ненависти к армянам в Азербайджане 
  • 16:06 – Дарья Гончаревич стала «Мисс Беларусь - 2021» 
  • 09:40 – Повторное землетрясение в армяно-грузинской приграничной зоне 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

В Раде решили выдвинуть Зеленского на «Оскар» за сценарий покушения

  • 25.09.2021, 17:23,
  • В Мире + Европа Украина
  • 0
    •
  • : ~ 1 минута на чтение:  

В Раде решили выдвинуть Зеленского на «Оскар» за сценарий покушенияВ украинском парламенте 24 сентября прошло голосование за выдвижение президента Владимира Зеленского на кинопремию «Оскар» за лучший сценарий покушения на его первого помощника Сергея Шефира. Автором запроса выступил депутат и бывший член правящей партии «Слуга народа» Гео Лерос, сообщает телеканал «Рада».

В рамках соответствующего документа было отмечено, что нападение на Шефира было инсценировкой. Лерос поставил на голосование вопрос о ходатайстве перед киноакадемией Соединённых Штатов Америки.

При этом он предложил вручить Зеленскому вышеуказанную награду за лучший сценарий и специальные эффекты. При этом сам фильм был назван парламентарием «Покушение, которого не было».

В результате голосования запрос был поддержан 35 депутатами, 171 депутат проголосовал против данной идеи. Важно отметить, что для рассмотрения депутатского запроса необходимо собрать как минимум 150 голосов.

Напомним, что покушение на Шефира произошло 22 сентября в Киевской области, недалеко от села Лесники. Машина, в которой он ехал, была обстреляна. Помощник Зеленского не пострадал.


  •   Просмотров Сегодня: 52

  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.


    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Названы лауреаты самой престижной кинопремии мира
    » Свыше 40% граждан Украины назвали Зеленского «разочарованием года»
    » Армянский фильм не попал в шорт-лист премии «Оскар»
    » Депутаты устроили драку в Раде
    » Ставленники прежней власти теснят идейных членов партии Зеленского
    » Партия Владимира Зеленского лидирует с 42% - подсчитаны 30% бюллетеней
    » Президент Армении поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины
    » Никол Пашинян поздравил Владимира Зеленского
    » Голливудская драма о Геноциде армян с Кристианом Бейлом и Жаном Рено может побороться за «Оскар»
    » Гильдия продюсеров Америки назвала лучший фильм года
    » Михалков усомнился в своих шансах на «Оскар» из-за политики
    » Россия направила авиацию в Сирию
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 |Радио, ТВ, Интернет, Пресса...| FOCUS MEDIA GROUP | ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Армения приступила к строительству магистрали в Сюнике (Каджаран-Сисиан) стоимостью в 1 млрд долларов.

    • 18:54
    • 52
    • 0

    В Раде решили выдвинуть Зеленского на «Оскар» за сценарий покушения

    • 17:23
    • 52
    • 0

    Кабмин Ирана предоставит Киргизии земельный участок и инфраструктуру в порту для транзита товаров

    • 16:23
    • 61
    • 0

    В Кыргызстане до 2026 года сформируют среду для развития человека

    • 15:33
    • 48
    • 0

    В Туркменистане открылось заседание Халк Маслахаты

    • 13:45
    • 47
    • 0

    Мэр Душанбе провёл двустороннюю встречу с президентом Казахстана

    • 13:37
    • 38
    • 0

    Мухтар Тлеуберди провёл конструктивный диалог с представителями руководства ООН

    • 13:33
    • 25
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 68563
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 68286
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 63316
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 55808
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 50845
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 45202
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 43415
    • 0

    Армения приступила к строительству магистрали в Сюнике (Каджаран-Сисиан) стоимостью в 1 млрд долларов.

    • 18:54
    • 52
    • 0

    В Раде решили выдвинуть Зеленского на «Оскар» за сценарий покушения

    • 17:23
    • 52
    • 0

    Кабмин Ирана предоставит Киргизии земельный участок и инфраструктуру в порту для транзита товаров

    • 16:23
    • 61
    • 0

    Прошёл второй раунд узбеко-корейских переговоров по проекту Соглашения о свободной торговле

    • 12:19
    • 26
    • 0

    Туркменистан за 30 лет независимости обрёл качественно новый политико-экономический облик

    • 13:32
    • 26
    • 0

    По приглашению Санду Молдову посетит президент Германии

    • 13:32
    • 30
    • 0

    Мухтар Тлеуберди провёл конструктивный диалог с представителями руководства ООН

    • 13:33
    • 25
    • 0
    Наш ТВИТТЕР

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА