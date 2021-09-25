В Раде решили выдвинуть Зеленского на «Оскар» за сценарий покушения

В украинском парламенте 24 сентября прошло голосование за выдвижение президента Владимира Зеленского на кинопремию «Оскар» за лучший сценарий покушения на его первого помощника Сергея Шефира. Автором запроса выступил депутат и бывший член правящей партии «Слуга народа» Гео Лерос, сообщает телеканал «Рада».

В рамках соответствующего документа было отмечено, что нападение на Шефира было инсценировкой. Лерос поставил на голосование вопрос о ходатайстве перед киноакадемией Соединённых Штатов Америки.

При этом он предложил вручить Зеленскому вышеуказанную награду за лучший сценарий и специальные эффекты. При этом сам фильм был назван парламентарием «Покушение, которого не было».

В результате голосования запрос был поддержан 35 депутатами, 171 депутат проголосовал против данной идеи. Важно отметить, что для рассмотрения депутатского запроса необходимо собрать как минимум 150 голосов.

Напомним, что покушение на Шефира произошло 22 сентября в Киевской области, недалеко от села Лесники. Машина, в которой он ехал, была обстреляна. Помощник Зеленского не пострадал.