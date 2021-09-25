﻿ Армения приступила к строительству магистрали в Сюнике (Каджаран-Сисиан) стоимостью в 1 млрд долларов.


 
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Армения приступила к строительству магистрали в Сюнике (Каджаран-Сисиан) стоимостью в 1 млрд долларов.

 Армения приступила к строительству магистрали в Сюнике (Каджаран-Сисиан) стоимостью в 1 млрд долларов.
Самая крупная инвестиционная программа в истории третьей республики Армения.

Правительство Армении в четверг на заседании утвердило инвестиционную программу по строительству участка дороги "Север-Юг". Речь идет об отрезке Сисиан-Каджаран в Сюникской области Армении.

Представляя проект, замминистра территориального управления и инфраструктур Армении Ваче Тертерян отметил, что утверждение проекта позволит приступить к решению некоторых процедурных вопросов и до конца 2022 года завершить проведение тендеров и процесс закупок. После этого можно будет приступить непосредственно к строительству.

В рамках проекта будут построены мосты общей протяженностью 4,7 км и тоннели общей протяженностью 12,5 км. Один из них – Баргушатский тоннель, длиной 8,6 км станет уникальной конструкцией, и отнюдь не только по армянским меркам.
 
Коснувшись данного решения, Никол Пашинян, в частности, отметил: "Это очень серьезный вызов, и мы должны решить эту задачу с честью. Это принесет новое качество нашей экономике, нашим коммуникациям, укреплению экономических связей с Исламской Республикой Иран. Это также представляет определенный интерес в рамках проектов соединения Персидского залива с Черным морем. Конечно, если смотреть на проблему в более широком контексте, в контексте открытия всех региональных экономических коммуникаций, то эта программа приобретает совершенно другой масштаб и другое значение. И я надеюсь, что мы сделаем осуществим программу на действительно хорошем уровне и в нужные сроки”.
 

  Источник:FMG NEWS
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