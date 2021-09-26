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Гороскоп на сегодня 26 сентября

  • 26.09.2021, 11:19,
  • Развлечения » Гороскоп
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  • : ~ 1 минута на чтение:  
Гороскоп на сегодня 26 сентября

Гороскоп на сегодня 26 сентября

Благоприятный день, в том числе для разного рода начинаний, особенно таких, которые Вы ранее планировали. Возрастет активность, способность к концентрации и последовательность в действиях и поступках. Возрастет уверенность в себе, появится ощущение внутренней гармонии. День неплох для новых знакомств, начала новых отношений, общения с близкими людьми, приема гостей, семейных торжеств.

Гороскоп покупок на сегодня

День благоприятен для приобретения вещей, необходимых для творчества, хобби, товаров личного пользования. Благоприятным также будет приобретение детских игрушек, изделий из серебра. Успешной также окажется покупка механических приборов и оборудования, товаров для мужчин: бритвы, мужской одежды. Вы сможете успешно потратить деньги на покупку изделий из дерева, камня, кости, предметов старины

  Источник:FMG NEWS
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