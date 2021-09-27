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Заявление МИД РА по случаю годовщины агрессии Азербайджана против Арцаха

 

27 сентября 2020 года Азербайджан при прямой поддержке и участии Турции и вовлечении вооруженных террористов с Ближнего Востока развязал широкомасштабную войну против Республики Арцах с целью лишить народ Арцаха права на свободную и безопасную жизнь на своей родине и права распоряжаться своей судьбой.

Сегодня мы воздаем дань уважения и склоняем головы перед памятью наших героев, погибших во всех Арцахских войнах, которые пали во имя свободы и защиты достоинства и права на жизнь своих соотечественников.

Начавшаяся 27 сентября и продолжавшаяся 44 дня война сопровождалась совершенными со стороны Азербайджана широкомасштабными нарушениями международного гуманитарного права, прав человека, военными преступлениями и другими массовыми зверствами. В ходе военных действий ВС Азербайджана ракетно-артиллерийскими и воздушными ударами, в том числе с применением запрещённого вооружения, целенаправленно обстреливали гражданские инфраструктуры и мирные населенные пункты, включая столицу Степанакерт, что привело к жертвам среди гражданского населения и разрушениям. Осуществленные массовые зверства подробным образом документированы и представлены международным организациям и специализированным международным структурам. Работы в этом направлении будут продолжаться на различных международных площадках.

44-дневная война была заранее спланированной и подготовленной военной агрессией, целью которой было снятие нагорно-карабахского вопроса с международной повестки посредством применения силы и уничтожения армянского населения. Об этом свидетельствуют действия Азербайджана как в предвоенный период, так и осуществляемая Азербайджаном политика после войны. Проводимая на протяжении многих лет со стороны властей Азербайджана политика армянофобии и угрозы применения силы, отказ предложений международных посредников по урегулированию конфликта и укреплению режима прекращения огня, систематические и координированные нарушения режима прекращения огня, массовое скопление вооружений в нарушение международных обязательств и проводимые время от времени военные учения наступательного характера вдоль линии соприкосновения, отказ от присоединения к призыву Генерального секретаря ООН о глобальном перемирии, а также заявления, звучащие в послевоенный период о том, что Нагорный Карабах перестал существовать, подтверждают, что Азербайджан никогда не был заинтересован в урегулировании конфликта мирными средствами.

Азербайджан последовательным образом препятствовал усилиям международного сообщества, в частности, стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ по установлению гуманитарного перемирия, в результате которого три перемирия, согласованные на министерском уровне по инициативе России, Франции и США так и не были реализованы. Трехстороннее заявление от 9 ноября о прекращении огня по инициативе президента России, за которым последовал въезд российских миротворцев в Нагорный Карабах, прекратило агрессию Азербайджана и создало условия для гарантирования всеобъемлющей безопасности населения Арцаха.

Вследствие агрессии, развязанной против Арцаха, армяне Арцаха столкнулись с многочисленными гуманитарными проблемами: более 90 тысяч армян Арцаха были вынуждены покинуть свои места постоянного проживания, их подавляющее большинство в настоящее время вернулось в Арцах. Более 40 тысяч человек лишились домов и имущества, разрушены жизненно важные инфраструктуры, в том числе школы и больницы. В этой связи Республика Армения придает большое значение беспрепятственному входу международных гуманитарных и специализированных структур в Арцах, что имеет ключевое значение в контексте всеобъемлющего и эффективного решения гуманитарного кризиса, возникшего в результате войны.

Спустя около одного года Азербайджан все еще продолжает удерживать в заложниках многочисленных армянских военнопленных и гражданских лиц, нарушая обязательства, взятые на себя как трехсторонним заявлением от 9 ноября, так и международным гуманитарным правом.

Власти Азербайджана не только продолжают враждебную политику по отношению к народу Арцаха, но и переименовывают армянские населенные пункты на оказавшихся под их контролем территориях, разрушают и оскверняют религиозные святыни и культурное наследие. Эти действия и полная этническая чистка армянского населения еще раз свидетельствуют о том, что обеспечение физической безопасности и права на жизнь армян Арцаха под юрисдикцией Азербайджана невозможно.

Реалии, возникшие посредством применения силы, массовых нарушений прав человека, а также непрекращающихся подобных действий Азербайджана в послевоенный период, не могут создать прочную основу для регионального мира и безопасности. Комплексное урегулирование нагорно-карабахского конфликта предполагает определение статуса Арцаха с учетом реализации неотъемлемого права на самоопределение, обеспечения безопасности народа Арцаха, безопасного и достойного возвращения перемещенных лиц в свои населенные пункты по всей территории Нагорного Карабаха, сохранения армянского культурного и религиозного наследия на территориях, оказавшихся под контролем Азербайджана. 

Только соглашения, достигнутые в рамках мирного процесса, могут открыть новую страницу мира, безопасности и развития в регионе.

Республика Армения выступает за запуск полноценного процесса мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта под эгидой и в рамках мандата сопредседательства Минской группы ОБСЕ. При этом первостепенное значение приобретают решение безотлагательных гуманитарных вопросов, включая возвращение всех военнопленных, гражданских заложников и жертв насильственных исчезновений.

Армения и впредь будет последовательна в вопросе восстановления и защиты прав народа Арцаха, и будет прилагать усилия для достижения справедливого, всеобъемлющего и долгосрочного решения нагорно-карабахского конфликта  и обеспечения права армян Арцаха на свободную, безопасную и достойную  жизнь на своей родине.


  Источник:FMG NEWS
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