Шавкат Мирзиёев назвал отечественных предпринимателей будущим Узбекистана

Руководитель узбекской республики Шавкат Мирзиёев 27 сентября приехал с официальным визитом в Наманган, где в первую очередь он побывал в промышленном городке «Юксалиш». Здесь его детально ознакомили с деятельностью предприятия с ограниченной ответственностью Glass еxpo. После этого президент пообщался с бизнесменами данной области. Об этом FMG.NEWS сообщили в пресс-службе Мирзиёева.

Главу государства проинформировали о том, что данное учреждение тщательно обрабатывает стёкла, занимается их качественным декорированием орнаментами в национальном и современном стиле. Предприятие было введено в строй в 2019 году и своей работой вносит большой вклад в размещение и замещение импорта продуктов из стекла в регионе. Особо отмечено, что при работе на полную мощность учреждение сможет ежегодно экспортировать свои изделия на 1 млн. 200 тыс. американских долларов.

Во время рабочей поездки, узбекский лидер также поговорил и с местными предпринимателями. Он назвал их будущим государства. Президент подчеркнул, что государство в течение пяти лет усердно работало для расширения рынка, но теперь настал черёд предпринимателей трудиться над качеством, конкуренцией и увеличением экспортного потенциала республики. С этих дней на предпринимателей возложены обязательства находить и внедрять что-то новое, в чём им активно будет помогать ведомство инвестиций страны. Мирзиёев заяви, что среда должна быть такой, чтобы безработная молодёжь смогла стать бизнесменами, а малое предпринимательство – крупным инвестором.