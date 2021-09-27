США отправили Молдове военную технику на 5 миллионов долларов

Глава министерства обороны Молдовы Анатолий Носатый 26 сентября принял участие в церемонии приёма первой партии военной техники из Соединённых Штатов Америки на сумму 5 миллионов долларов. Сообщается, что из этой суммы Молдова заплатила 1 миллион долларов. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства Молдовы.

В ведомстве уточнили, что оборудование отправлено для реализации плана развития и преобразования Национальной армии в соответствии с положениями стратегии национальной обороны и пакета инициатив для наращивания оборонного потенциала (DCBI).

Министр выразил большую благодарность партнерам из США за отзывчивость и постоянную поддержку в логистике, обучении и подготовке молдавских военных.

Сообщается, что партию военной техники доставят несколькими траншами до конца этого года. Ее распределят между подразделениями национальной армии.

Как отметили в минобороны, эта техника призвана повысить потенциал и эффективное сотрудничество молдавских военных в международных миротворческих операциях.