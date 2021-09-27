В честь 30-летия независимости в Туркменистане состоялся военный парад

Президент Туркменистана Верховный Главнокомандующий вооружённых сил Гурбангулы Бердымухамедов утром 27 сентября принял военный парад, посвященный тридцатой годовщине независимости Туркменистана. Военнослужащие министерства обороны, почётного караула и других силовых ведомств государства показали участникам и приглашённым зарубежным гостям, слаженность парадного расчёта, наземную и военно-воздушную технику, включая выполнение сложных строевых элементов и высший пилотаж. Об этом сообщает госинформагенство «Туркменистан сегодня».

Парад начался внесением святыню нации — Стяга Родины. После чего военнослужащие строевым отчеканенным шагом в сопровождении своих командиров, прошлись возле гострибуны, отдавая честь Верховному Главнокомандующему. Далее прошла колонна модернизированной военной и специальной техники, сопровождаемая по воздуху самолётами, вертолётами и другими воздушными аппаратами различных модификаций. Интересным стало и выступление роты почётного караула и военно-духового оркестра. В параде также приняли участие работники различных министерств и ведомств.

Нельзя не отметить выступление военнослужащих на ахалтекинских скакунах, а также театральное на конях выступление всадников группы национальных конных игр «Галкыныш» Ахалтекинского конного комплекса президента Туркменистана, которые являются гордостью туркменского народа. Глава государства Бердымухамедов, спустившись с трибуны, сам принял участие в олицетворении величия этих грациозных коней, показав мастерство езды.

Среди приглашённых гостей на параде присутствовали президент Татарстана Рустам Минниханов, губернатор Санкт-Петербург Александр Беглов и другие высокопоставленные дипломаты и лица.