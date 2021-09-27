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Президент Белоруссии выразил серьёзное беспокойство в связи с ситуацией на госгранице

  • 27.09.2021, 18:36,
  • В Мире + Европа Беларусь
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Президент Белоруссии выразил серьёзное беспокойство в связи с ситуацией на госграницеПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко 27 сентября собрал на рабочее совещание руководящий актив силового блока страны. В рамках мероприятия президент рассказал о беспокойной ситуации на сопредельных с линией государственной границы территориях. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе президента.

Глава государства выразил серьёзную озабоченность в связи с неблагоприятной тенденцией, проявляющейся в соседних государствах. Он отметил, что руководство этих стран взяло курс на конфронтацию с Белоруссией. Лукашенко призвал собеседников рассмотреть ситуацию на границе, обусловленную проблемами, связанными с обороной.

Президент заострил внимание на том, что в Польше у белорусской границы дислоцируются целые корпуса, в том числе и американские. Ещё одно печальное обстоятельство — это поведение Украины, подчеркнул Лукашенко. 

По сути, они открывают там новый фронт, туда переметнулись беглецы из Белоруссии, там создаются тренировочные лагеря, где всех курсантов целенаправленно «зомбируют» против Беларуси, об этом проинформировали спецслужбы, уточнил президент. Глава государства констатировал, что все признаки неприличных действий в адрес Белоруссии на лицо.


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