Президент Белоруссии выразил серьёзное беспокойство в связи с ситуацией на госгранице

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 27 сентября собрал на рабочее совещание руководящий актив силового блока страны. В рамках мероприятия президент рассказал о беспокойной ситуации на сопредельных с линией государственной границы территориях. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе президента.

Глава государства выразил серьёзную озабоченность в связи с неблагоприятной тенденцией, проявляющейся в соседних государствах. Он отметил, что руководство этих стран взяло курс на конфронтацию с Белоруссией. Лукашенко призвал собеседников рассмотреть ситуацию на границе, обусловленную проблемами, связанными с обороной.

Президент заострил внимание на том, что в Польше у белорусской границы дислоцируются целые корпуса, в том числе и американские. Ещё одно печальное обстоятельство — это поведение Украины, подчеркнул Лукашенко.