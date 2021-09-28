Важным астрологическим фактором в октябре 2021 года будет
ретроградное движение Меркурия, которое продлится до 18 октября.
Попятное движение Меркурия по Весам принесет более частые мысли и
воспоминания, связанные с прошлым, особенно с прошлыми отношениями
личного характера. Сейчас повышается вероятность встреч или получения
известий от бывших возлюбленных, а, возможно, вы просто случайно найдете
старую фотографию. Обстоятельства так или иначе напомнят Вам о прошлом,
у каждого это может быть в своей сфере жизни, но акцент на отношения
может быть общей тенденцией для всех.
Сейчас не нужно пытаться
восстанавливать прежние отношения, даже если Вы свободны. Хотя такие
мысли и могут появляться, куда важнее вынести уроки из прошлых
отношений, проанализировать причины неудач, чтобы не повторять их в
будущих или текущих отношениях. Воспоминания, которые приходят в этой
или другой сферах жизни как бы намекают на то, что Вам есть чему
поучится в своем прошлом. Такие воспоминания не случайны, а поэтому Вам
стоит их проанализировать, а также проанализировать все, что с этими
воспоминаниями связано.
Гороскоп на октябрь 2021 года вообще принесет повышение акцента на
сфере отношений. Это месяц, когда в отношениях стоит проявить мягкую
инициативу, больше прямоты и открытости. В отношениях будет проще
показать себя, а также развиваться вместе с партнером. В целом, октябрь
2021 года неплохое время и для новых знакомств, так как сейчас
большинство людей склонно к отношениям честным. Венера, проходящая
большую часть октября по знаку Стрельца, также добавит стремление к
экспериментам в отношения, желание попробовать вместе что-то новое.
Период после 18 октября будет благоприятен для обучения, путешествий,
расширения своего кругозора. Правда длительные поездки или начало
далеких путешествий лучше не планировать на 21, 22 и 27 октября.
В октябре люди чаще будут стремиться к компромиссам, равновесию. В
это время инициативу стоит проявлять мягко, агрессивное проявление
инициативы вряд ли будет понято окружающими. Стоит следить за внешним
видом, стремиться соответствовать моде. Еще важнее не забывать проявлять
личное обаяние, именно в этом может крыться главный секрет успеха в
октябре.
Алексей Васильев