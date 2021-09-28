Важным астрологическим фактором в октябре 2021 года будет ретроградное движение Меркурия, которое продлится до 18 октября. Попятное движение Меркурия по Весам принесет более частые мысли и воспоминания, связанные с прошлым, особенно с прошлыми отношениями личного характера. Сейчас повышается вероятность встреч или получения известий от бывших возлюбленных, а, возможно, вы просто случайно найдете старую фотографию. Обстоятельства так или иначе напомнят Вам о прошлом, у каждого это может быть в своей сфере жизни, но акцент на отношения может быть общей тенденцией для всех.

Сейчас не нужно пытаться восстанавливать прежние отношения, даже если Вы свободны. Хотя такие мысли и могут появляться, куда важнее вынести уроки из прошлых отношений, проанализировать причины неудач, чтобы не повторять их в будущих или текущих отношениях. Воспоминания, которые приходят в этой или другой сферах жизни как бы намекают на то, что Вам есть чему поучится в своем прошлом. Такие воспоминания не случайны, а поэтому Вам стоит их проанализировать, а также проанализировать все, что с этими воспоминаниями связано.



Гороскоп на октябрь 2021 года вообще принесет повышение акцента на сфере отношений. Это месяц, когда в отношениях стоит проявить мягкую инициативу, больше прямоты и открытости. В отношениях будет проще показать себя, а также развиваться вместе с партнером. В целом, октябрь 2021 года неплохое время и для новых знакомств, так как сейчас большинство людей склонно к отношениям честным. Венера, проходящая большую часть октября по знаку Стрельца, также добавит стремление к экспериментам в отношения, желание попробовать вместе что-то новое.

Период после 18 октября будет благоприятен для обучения, путешествий, расширения своего кругозора. Правда длительные поездки или начало далеких путешествий лучше не планировать на 21, 22 и 27 октября.



В октябре люди чаще будут стремиться к компромиссам, равновесию. В это время инициативу стоит проявлять мягко, агрессивное проявление инициативы вряд ли будет понято окружающими. Стоит следить за внешним видом, стремиться соответствовать моде. Еще важнее не забывать проявлять личное обаяние, именно в этом может крыться главный секрет успеха в октябре.

Алексей Васильев