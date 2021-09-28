Правительство Украины назначило новых членов правления «Нафтогаза»

Правительство Украины 27 сентября назначило исполняющих обязанности членов правления «Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины». Кроме того, исполнительный орган государственной власти взял на себя функции наблюдательного совета, сообщает пресс-служба кабмина.

На вышеуказанные должности были назначены глава отдела по управлению персоналом «Нафтогаза» Елена Бойченко, советники руководителя правления организации Владислав Воловик и Маврикий Калугин и председатель департамента по казначейству «Нафтогаза» Роман Чумак.

В рамках принятого решения правительство будет временно выполнять роль наблюдательного совета до формирования нового независимого органа в данном направлении.

Новым членам правления было поручено обеспечить стабильную работу компании, нарастить добычу украинского газа, а также организовать бесперебойный отопительный сезон.

Напомним, что в апреле этого года 5 из 6 членов наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины» публично объявили о прекращении своих полномочий. Премьер Денис Шмыгаль 7 сентября поручил министру экономики Алексею Любченко как можно скорее найти четыре независимых наблюдателя для организации.