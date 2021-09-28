﻿ Правительство Украины назначило новых членов правления «Нафтогаза» » Новости Армении, Грузии, Азербайджана, Ирана, России и Арцаха | Сервер Новостей


 
  • 21:34 – Заместитель главнокомандующего КСИР сравнил Алиева с ребенком 
  • 19:09 – Президент и премьер-министр Армении поздравили Туркменистан с 30-летием Независимости 
  • 12:46 – Казахстан и Саудовская Аравия обсудили дальнейшее привлечение инвестиций в республику 
  • 21:34 – Заместитель главнокомандующего КСИР сравнил Алиева с ребенком 
  • 16:06 – Дарья Гончаревич стала «Мисс Беларусь - 2021» 
  • 18:36 – Убить и Изнасиловать | Национальная черта азербайджанцев 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

Правительство Украины назначило новых членов правления «Нафтогаза»

  • 28.09.2021, 16:50,
  • В Мире + Европа Украина
  • 0
    •
  • : ~ 1 минута на чтение:  

Правительство Украины назначило новых членов правления «Нафтогаза»Правительство Украины 27 сентября назначило исполняющих обязанности  членов правления «Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины». Кроме того, исполнительный орган государственной власти взял на себя функции наблюдательного совета, сообщает пресс-служба кабмина.

На вышеуказанные должности были назначены глава отдела по управлению персоналом «Нафтогаза» Елена Бойченко, советники руководителя правления организации Владислав Воловик и Маврикий Калугин и председатель департамента по казначейству «Нафтогаза» Роман Чумак.

В рамках принятого решения правительство будет временно выполнять роль наблюдательного совета до формирования нового независимого органа в данном направлении.

Новым членам правления было поручено обеспечить стабильную работу компании, нарастить добычу украинского газа, а также организовать бесперебойный отопительный сезон.

Напомним, что в апреле этого года 5 из 6 членов наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины» публично объявили о прекращении своих полномочий. Премьер Денис Шмыгаль 7 сентября поручил министру экономики Алексею Любченко как можно скорее найти четыре независимых наблюдателя для организации.


  •   Просмотров Сегодня: 28

  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.


    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Совет НБУ негативно оценил денежно-кредитную политику Нацбанка
    » Украина установила очередной рекорд по запасам газа
    » Украина закачала миллиард кубов газа за две недели
    » Гройсман рассказал, когда правительство сложит полномочия
    » Правительство Армении одобрило ратификацию поправок в договор и устав ОДКБ
    » НБГ приостановил право подписи двум руководителям «TBC Bank»
    » В Армении прошло заседание Консультационного совета ЦБ стран-членов ЕАЭС по валютной политике
    » Председателем Высшего судебного совета Армении избран Гагик Арутюнян
    » США призвали РФ не использовать газ в качестве политического оружия
    » Участники форума Армения – диаспора обсудят вопросы формирования Всеармянского совета
    » Нафтогаз готовится к победе Газпрома
    » Украина за выходные увеличила закупки газа
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 |Радио, ТВ, Интернет, Пресса...| FOCUS MEDIA GROUP | ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Заместитель главнокомандующего КСИР сравнил Алиева с ребенком

    • 21:34
    • 0
    • 0

    Президент и премьер-министр Армении поздравили Туркменистан с 30-летием Независимости

    • 19:09
    • 0
    • 0

    Президент Узбекистана пообещал превратить Наманганскую область в туристический хаб

    • 18:11
    • 0
    • 0

    Правительство Украины назначило новых членов правления «Нафтогаза»

    • 16:50
    • 28
    • 0

    Рестораторы Молдовы предложили изменить требования к посетителям

    • 15:58
    • 0
    • 0

    Страны-участники Тюркского Совета рассмотрели ситуацию вокруг Афганистана

    • 15:54
    • 0
    • 0

    Лукашенко приветствовал участников международного форума по случаю 30-летия СНГ

    • 15:45
    • 88
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 68744
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 68343
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 63355
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 55840
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 50886
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 45242
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 43448
    • 0

    Московское «Динамо» терпит первое поражение в сезоне!

    • 11:30
    • 58
    • 0

    «Авангард» — «Локомотив»: гости продолжат поиски совершенства с новыми тренером

    • 09:33
    • 78
    • 0

    ЖФК «Локомотив»: важен каждый шаг

    • 18:28
    • 50
    • 0

    «Динамо» уверенно расправилось с «Рубином»

    • 19:33
    • 84
    • 0

    ЦСКА выиграл первый домашний матч сезона

    • 20:01
    • 75
    • 0

    Обескровленная «Слава» обыгрывает с бонусом «Динамо» и взлетает на первое место!

    • 21:01
    • 81
    • 0

    «Знамя Труда»: лучшая игра в сезоне и победа над «Казанкой»

    • 22:28
    • 67
    • 0
    Наш ТВИТТЕР

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА