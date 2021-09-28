Рестораторы Молдовы предложили изменить требования к посетителям

Национальная ассоциация ресторанов и мест отдыха Молдовы (MĂR) 28 сентября сообщила о том, что направила властям страны просьбу о разрешении им изменить требования к посетителям. Рестораторы считают, что сертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции стоит требовать только у тех, кто намерен сидеть за столом внутри кафе или ресторана. Об этом сообщается на странице MĂR в Facebook.

При этом, они считают, что не стоит ограничивать доступ тем, кто планирует просто посетить санузел или взять еду навынос.

Напомним, что согласно решению национальной чрезвычайной комиссии по общественному здоровью, принятому 22 сентября, в населенных пунктах, включенных в «красную зону» распространения коронавируса, в помещения баров и ресторанов должны пускать лишь тех, кто предъявит сертификат о вакцинации.

Сертификат может включать подтверждение о вакцинации, или отрицательный результат теста на коронавирус, или информацию о том, что человек перенес заболевание в течение последних 6 месяцев, или справку о наличии антител.